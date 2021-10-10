1863 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1863 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Из них:
в Нур-Султане – 292, в Алматы – 344, в Шымкенте – 53, в Акмолинской области – 98, в Актюбинской области – 60, в Алматинской области – 149, в Атырауской области – 46, в Восточно-Казахстанской области – 101, в Жамбылской области – 19, в Западно-Казахстанской области – 67, в Карагандинской области – 154, в Костанайской области – 97, в Кызылординской области – 35, в Мангистауской области – 14, в Павлодарской области – 159, в Северо-Казахстанской области – 146, в Туркестанской области – 9.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 903 924 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В то же время в Казахстане 2 358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за стуки:
в Нур-Султане - 718, в Алматы - 541, в Шымкент - 27, в Акмолинской области - 99, в Актюбинской области - 27, в Алматинской области - 145, в Атырауской области - 110, в ВКО - 196, в Жамбылской области - 23, в ЗКО - 11, в Карагандинской области - 138, в Костанайской области - 0, в Кызылординской области – 58, в Мангыстауской области - 47, в Павлодарской области - 94, в СКО - 80, в Туркестанской области - 44.
Всего с начала пандемии в стране выздоровело 846 012 человека от COVID-19.
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