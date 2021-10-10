1863 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1863 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане – 292,

в Алматы – 344,

в Шымкенте – 53,

в Акмолинской области – 98,

в Актюбинской области – 60,

в Алматинской области – 149,

в Атырауской области – 46,

в Восточно-Казахстанской области – 101,

в Жамбылской области – 19,

в Западно-Казахстанской области – 67,

в Карагандинской области – 154,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 35,

в Мангистауской области – 14,

в Павлодарской области – 159,

в Северо-Казахстанской области – 146,

в Туркестанской области – 9.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 903 924 случая заболевания коронавирусной инфекцией.



В то же время в Казахстане 2 358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за стуки:



в Нур-Султане - 718,

в Алматы - 541,

в Шымкент - 27,

в Акмолинской области - 99,

в Актюбинской области - 27,

в Алматинской области - 145,

в Атырауской области - 110,

в ВКО - 196,

в Жамбылской области - 23,

в ЗКО - 11,

в Карагандинской области - 138,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 58,

в Мангыстауской области - 47,

в Павлодарской области - 94,

в СКО - 80,

в Туркестанской области - 44.



Всего с начала пандемии в стране выздоровело 846 012 человека от COVID-19.