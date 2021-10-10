Почему привитые от COVID-19 оказываются в реанимации

Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему привитые от коронавируса россияне оказываются в реанимации, передает zakon.kz.



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По его словам, это происходит индивидуально и в каждом случае нужно разбираться отдельно. При этом доктор отметил, что вакцинированные граждане в принципе очень редко болеют коронавирусом в тяжелой форме.



Всегда тяжелый пациент умирает от инфекции. Сегодня в ее роли выступает COVID. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее, — приводит «Вечерняя Москва» слова Мясникова.



Доктор отметил, что если в реанимацию поступает молодой человек, то причиной такого развития событий не всегда является вирусная пневмония.



Пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии, например. Это и вызывает дыхательную недостаточность. Если нам удается снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония. При ней с аппарата снять крайне сложно. Там смертность под 90%, — пояснил специалист.



Также Мясников подчеркнул, что ни одна вакцина не работает на 100%: ни от гриппа, ни от кори, ни от папилломы, ни от коронавируса.