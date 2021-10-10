Пьют, бьют, матерятся: скандальные подробности озвучили казахстанские тяжелоатлеты

Суицид многократного чемпиона Казахстана и чемпиона Азии по тяжелой атлетике Альберта Линдера, похоже, вскрыла целый нарост проблем. Оскорбления, рукоприкладство, плетение интриг, шантаж – таков, по словам спортсменов, полный набор «инвентаря» тренеров по дисциплине «сломать атлета». Почему сборная для молодых атлетов стала настоящим адом, читайте в материале Azattyq Rýhy
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Тяжелая атлетика становится казахстанским спортсменам по-настоящему в тягость. Но вынести сложнее всего не блины на штангах, а произвол, который творит тренерский штаб сборной, говорят атлеты. О внутренней «кухне» нам рассказали несколько именитых тяжелоатлеток.
«Вся проблема упирается в финансы. Дело в том, что когда ты выступаешь на соревнованиях, то прописывается фамилия личного тренера, который тебя поднял с самых азов, когда ты пришел ребенком. Если получаешь призовые места, то деньги получает и твой личный тренер. Но старшие тренеры сборной заставляют вписывать их фамилии, чтобы получить деньги в случае победы. Если спортсмен выигрывает какой-то важный международный старт, полагаются призовые личному тренеру и спортсмену. Однако не каждый личный тренер на это согласится, ведь ведро соли с тобой именно он съел. Поэтому, когда поступает отказ, спортсмена начинают ломать», – рассказывает мастер спорта международного класса Айгерим Аулбек.
Ломают, используя множество способов, говорит двукратная чемпионка мира среди юниоров Ольга Пастухова. Частенько, утверждает спортсменка, их изнуряли тренировками: у атлета уже нет сил поднимать штангу, но вместо того, чтобы уменьшить вес, тренеры, напротив, подкидывали им еще блинов. От этого организм начинает ломаться, появляются травмы, эмоциональное выгорание и как итог – полное отвращение к тренировочному процессу.
Но самые излюбленные методы давления, поясняет спортсменка, отнюдь не физические. Надо понимать, что грамотный тренер – это еще и грамотный психолог, знающий, как надавить на больные места.
«Тренеры интриги только так плетут. Старший тренер сборной Сергей Седов всегда гнобит спортсменов, пьет, в комнату заходит, несмотря на то, девушка там или парень. Всех бьет, некрасивые слова на них говорит. Морально «долбит» их, что потом психика у спортсмена ломается и он не может тренироваться. Главный тренер Бахыт Ахметов оскорбляет честь спортсменов, гнобит и распространяет ложную информацию.
У меня в 2018 году была такая ситуация: моему личному тренеру предложили сломать одного спортсмена, на что он не согласился. И после этого, чтобы убрать моего тренера из сборной, они запихали в свой скандал меня – начали обливать грязью. Я даже ездила к Бахыту Ахметову домой разговаривать. Тогда он просто попросил прощения у меня и сказал, что для меня дороги открыты, но идти дальше я должна без своего личного тренера. Я отказалась. Из-за этого меня перестали вызывать на сборы. Я написала заявление в федерацию. Федерация мне сказала, что разберется, но на самом деле выставила нас с тренером виноватыми. Вот так нас выбрасывают из сборной как использованные игрушки», – рассказала двукратная чемпионка мира среди юниоров Ольга Пастухова.
В «мусорке» оказываются лишь неугодные тренерам атлеты – те, кто не пошел у них на поводу. В список угодных попадают те, кто подчиняется «грязным» требованиям. Они, соответственно, получают должный профессиональный подход и человеческое отношение к себе.
Почему они заговорили только сейчас? Почему столько лет молча терпели этот произвол? Дело в том, что многие ребята в тяжелой атлетике – из неблагополучных, малообеспеченных семей. К тому же мало кто решается пойти против системы.
«Многие боялись говорить, потому что нас топили, говорили: «Мы тебе прохода не дадим». Мы даже сейчас говорим, но нам никто не верит. Нам все равно свыше звонят и запугивают, мол, замолчите, иначе мы сейчас на вас направим допинг-контроль и у вас будут все положительные результаты, и вас потом вообще уберут из спорта на 4 года», – отметила Ольга Пастухова.
«Я сама лично говорила, обращалась в федерацию, Ольга Пастухова, Дарья Павлова, Анатолий Савельев. Вот так по одному человеку мы били тревогу колоссальную. Я обращалась и в НОК, и в федерацию тяжелой атлетики. Но, понимаете, нас по одному душат. Там настолько система укоренена, что ради тебя одной там никаких изменений не произойдет. А если ты откроешь рот еще громче, где-то на НОК выйдешь, то еще больше на тебя обрушится несправедливого отношения», – подчеркнула Айгерим Аулбек.
Публике федерация, разумеется, пообещала во всем разобраться, изучить каждое обвинение и провести внутреннее расследование. Даже создали специальную комиссию, куда вошли ветераны спорта.
При этом, по обыкновению функционеры не исключают банальный «хайп». Это новомодное слово в последнее время превратилось для многих высоких чинов в некую палочку выручалочку – мол, проблемы на самом деле нет, а оппоненты какие-то баллы и популярность набирают…
«Федерация тяжелой атлетики взяла это дело на контроль и начала внутреннее расследование по каждому обвинению. Для нас, прежде всего, важно понять, что на самом деле стоит за недовольством спортсменов. Возможно, были какие-то личные обиды на требования к спортивному режиму и строгой дисциплине или, может быть, имеет место банальный «хайп», который, к сожалению, стал частью повседневной жизни современного общества. В любом случае с каждым из тех, кто выразил свое недовольство, мы планируем провести беседу, ведь для любого объективного расследования нужно выслушать все стороны», – сообщил исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов.
Понятное дело, что к такому заявлению спортсмены отнеслись мягко говоря скептически. Единственное, что может спасти спорт от распрей и интриг, по их мнению, – это полная замена тренерского штаба хотя бы на один олимпийский цикл – 4 года.
Напомним, казахстанский тяжелоатлет, многократный чемпион Казахстана и чемпион Азии Алиберт Линдер покончил жизнь самоубийством. Брат спортсмена Семен Линдер обвинил в его смерти тренера сборной Сергея Седова. О психологическом состоянии атлета в последние годы поведала его мама. Тренера тяжелоатлета – Сергея Седова временно отстранили от должности.
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