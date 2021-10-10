Новый взрыв произошел на складе боеприпасов возле Тараза, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства Обороны.



"10 октября 2021 года около 7.20 на территории склада инженерных боеприпасов в поселка Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета. Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная", - сообщили в Минобороны.



Как отметили в ведомстве, в дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.



В настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где 26 августа произошел пожар.