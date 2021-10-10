Самолет упал в Татарстане: есть погибшие

Самолет, на борту которого были 23 человека, упал в Мензелинске в Татарстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и двое членов экипажа, упал в городе Мензелинске в Татарстане, сообщил представитель экстренных служб. По данным источника, самолет упал после взлета с посадочной полосы Мензелинска (Татарстан). По предварительным данным погибли 16 человек, семь госпитализированы. В Минздраве сообщили, что один из семи пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.



"По информации МЧС, в районе города Мензелинск после взлета с посадочной полосы Мензелинск произошло падение (жесткая посадка) самолета Л-410. По предварительной информации, пилоты погибли, два пассажира излечены живыми. Ведутся работы по деблокированию и эвакуации пассажиров", - сообщил источник.



"На борту находились 23 человека (в том числе два члена экипажа). Место падения обнаружено, три человека переданы БСМП, затруднен доступ к остальным, проводятся работы по деблокированию. К месту следуют силы и средства ПСГ. В готовность приводятся АМГ ГУ и вертолет Ми-8 МЧС России в аэропорт города Казань", - добавил собеседник агентства.