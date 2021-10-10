В Сети появилось видео момента гибели актера на сцене Большого театра

Актер погиб во время показа оперы «Садко» на сцене Большого театра. Мужчину придавило декорациями





В Сети появились кадры момента спуска декорации на сцене Большого театра, при котором погиб один из актеров. Видео публикуют «Известия».



Источник газеты сообщил, что декорация была хорошо закреплена и по сюжету должна была опуститься вплотную к сцене, однако по неизвестным причинам под ней оказался артист.



Источник ТАСС в свою очередь рассказал, что погибший артист пошел не в ту сторону во время спуска декорации. «Вместо того, чтобы пройти вперед — в сторону зрителей, он пошел не в ту сторону и попал под декорацию, которая спускалась сверху», — поделился он.



