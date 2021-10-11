Оправданному после 2 лет тюрьмы актюбинцу заплатят 28 миллионов тенге

В Актобе оправданный топ-менеджер, два с лишним года находившийся в тюрьме, после выхода на свободу потребовал 90 миллионов тенге за моральные страдания. Суд удовлетворил его требования частично, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".



По данным издания, в 2018 году руководителя филиала компании по сбору лома черного металла обвинили в хищении 16 миллионов тенге, суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.



Верховный суд изучил уголовное дело и пришел к выводу, что суд первой инстанции вел его с обвинительным уклоном, нарушал права обвиняемого, и направил его на новое рассмотрение в апелляционную коллегию Актюбинского облсуда. В этот раз коллегия вынесла абсолютно противоположное решение и оправдала осужденного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.



Оправданный Ардак К. потребовал через суд, чтобы государство возместило ему моральный и материальный ущерб. Долгое время он работал на руководящих должностях, занимался коммерческой деятельностью, воспитывал троих детей, был примерным семьянином, но его репутацию перечеркнули задержание и обвинение в преступлении, которого он не совершал. К тому же из-за лишения свободы он не смог присутствовать на похоронах брата. Свои моральные страдания от всего этого он оценил в 90 миллионов тенге и потребовал, чтобы государство возместило ему эту сумму. Также он потратил 3,5 миллиона тенге на адвокатов, отстаивая свою невиновность. Эту сумму он тоже потребовал возместить.



Суд удовлетворил его требования частично. Его моральные страдания он оценил в 20 миллионов тенге. Конкретно суд обязал Министерство финансов заплатить истцу 28 миллионов тенге, в эту сумму входит компенсация за моральный ущерб, юридические расходы и неполученный доход.