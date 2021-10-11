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Карагандинка разбилась насмерть во время прыжка с "тарзанки"

Просмотров:716 Опубликовано: Сегодня, 08:31
Карагандинка разбилась насмерть во время прыжка с "тарзанки"
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 11 окт — Sputnik. Молодая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, во время прыжка с тарзанки в Караганде.

Аттракцион был установлен на крыше гостиницы "Созвездие". 33-летняя женщина прыгнула с высоты 25 метров и ударилась в бетонную конструкцию на земле. В крайне тяжёлом состоянии она была доставлена в больницу, сообщает Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

"В экстренном порядке пациентка была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Как сообщает Telegram-канал "Патриот Караганды", при прыжке канат по неизвестным причинам не натянулся, был свободный. В итоге девушка разбилась насмерть на глазах любимого человека и друзей.

На видео слышно, как молодой человек кричит ей перед прыжком "я тебя люблю", чтобы придать ей уверенности.

Возбуждено уголовное дело. Хозяин аттракциона и работники, которые крепят страховочный пояс клиентам и проводят инструктаж, дают показания следователю.

Почему длина троса не была рассчитана на расстояние от крыши до земли, предстоит выяснить следствию.


Источник: sputniknews.kz
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