Карагандинка разбилась насмерть во время прыжка с "тарзанки"

НУР-СУЛТАН, 11 окт — Sputnik. Молодая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, во время прыжка с тарзанки в Караганде.



Аттракцион был установлен на крыше гостиницы "Созвездие". 33-летняя женщина прыгнула с высоты 25 метров и ударилась в бетонную конструкцию на земле. В крайне тяжёлом состоянии она была доставлена в больницу, сообщает Telegram-канал "Вечерняя Караганда".



"В экстренном порядке пациентка была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.



Как сообщает Telegram-канал "Патриот Караганды", при прыжке канат по неизвестным причинам не натянулся, был свободный. В итоге девушка разбилась насмерть на глазах любимого человека и друзей.



На видео слышно, как молодой человек кричит ей перед прыжком "я тебя люблю", чтобы придать ей уверенности.



Возбуждено уголовное дело. Хозяин аттракциона и работники, которые крепят страховочный пояс клиентам и проводят инструктаж, дают показания следователю.



Почему длина троса не была рассчитана на расстояние от крыши до земли, предстоит выяснить следствию.