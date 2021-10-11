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До 8 лет лишения свободы грозит организаторам смертельного прыжка в Караганде

Просмотров:598 Опубликовано: Сегодня, 09:48
До 8 лет лишения свободы грозит организаторам смертельного прыжка в Караганде
Кадры из видео
Полицейские переквалифицировали уголовное дело по факту смерти 33-летней женщины в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Трагический случай на тарзанке произошел вчера, 10 октября. Медики боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось, полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"В связи с вновь открывшимися обстоятельствами уголовное дело с части 1 статьи 306 УК РК переквалифицировано на часть 3 статьи 306 УК РК. Проводится расследование. В рамках данного уголовного дела полицейские выясняют, имел ли организатор аттракциона лицензию на данный вид деятельности, соблюдались ли правила безопасности", - добавили в полиции.

По этой статье виновным грозит до 8 лет лишения свободы. По информации карагандинского блогера Дениса Денски, у погибшей Евгении остались малолетние дети и супруг. Девушка и ранее увлекалась прыжками.

Между тем в социальных сетях появилось и второе видео, с другого ракурса.

Роупджампинг - экстремальный вид спорта, прыжки с веревкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских веревок и снаряжения. Прыжки бывают нескольких видов: со свободным падением и без свободного падения. Этот вид спорта называют "трюком ценою в жизнь".



Источник: Tengrinews.kz
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