До 8 лет лишения свободы грозит организаторам смертельного прыжка в Караганде

Полицейские переквалифицировали уголовное дело по факту смерти 33-летней женщины в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.Трагический случай на тарзанке произошел вчера, 10 октября. Медики боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось, полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью."В связи с вновь открывшимися обстоятельствами уголовное дело с части 1 статьи 306 УК РК переквалифицировано на часть 3 статьи 306 УК РК. Проводится расследование. В рамках данного уголовного дела полицейские выясняют, имел ли организатор аттракциона лицензию на данный вид деятельности, соблюдались ли правила безопасности", - добавили в полиции.По этой статье виновным грозит до 8 лет лишения свободы. По информации карагандинского блогера Дениса Денски, у погибшей Евгении остались малолетние дети и супруг. Девушка и ранее увлекалась прыжками.Между тем в социальных сетях появилось и второе видео, с другого ракурса.Роупджампинг - экстремальный вид спорта, прыжки с веревкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских веревок и снаряжения. Прыжки бывают нескольких видов: со свободным падением и без свободного падения. Этот вид спорта называют "трюком ценою в жизнь".