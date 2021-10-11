Будет ли вакцина Pfizer доступна всем желающим в Казахстане? Ответ Цоя

НУР-СУЛТАН, 11 окт — Sputnik. Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал детали предстоящих поставок вакцины против коронавируса от компании Pfizer в Казахстан.



Глава Минздрава сообщил, что в Казахстан планируется завезти препарат Pfizer для вакцинации детей от 12 до 18 лет, а также беременных и кормящих женщин. Всего в страну поступит около 4 миллионов доз, которыми можно будет привить 2 миллиона человек. Ранее сообщалось, что поставка ожидается до конца 2021 года.



"Для этой категории граждан мы тоже дополнительно предусматриваем вакцины от компании Pfizer, буквально скоро эта вакцина поступит. Между нами контракт подписан, сейчас прорабатываются чисто логистические вопросы по поставкам в регионы: холодильники и так далее. То есть в ближайшее время это будет", - сказал Цой на правительственном часе в мажилисе.



В ответ на это депутат Гани Хамзин поинтересовался: смогут ли другие категории населения в Казахстане претендовать на получение вакцины Pfizer?



"По Pfizer на начальном этапе эти вакцины будут предназначены детям с 12 лет и беременным, потом, возможно, мы расширим и посмотрим. На первом этапе у нас задача - обеспечить доступность для детского населения", - ответил Цой.



Также депутат Хамзин поинтересовался у Цоя, почему Казахстан не принимает участия в Covax – программе, которая обеспечивает равный доступ к вакцинам от COVID. Депутат рассказал, что благодаря участию в программе соседний Азербайджан уже получил около 900 тысяч доз вакцин AstraZeneca и более 300 тысяч доз Pfizer. Всего к Covax присоединились 174 страны мира.



Министр здравоохранения ответил, что в приоритете Covax стоят бедные страны с низким уровнем доходов, к ним вакцины поступают в качестве гуманитарной помощи. Тогда как Казахстан относится к стране со средним уровнем дохода. Страны, которые смогли организовать собственное производство вакцин от коронавируса, в Covax "в основном не участвуют", заметил Цой.



Кроме того, при распределении вакцин учитывается уровень вакцинации в стране – препараты получают страны с низким уровнем вакцинации (до 40%), в то время как в Казахстане этот показатель превышает 70%.



Казахстан мог бы принять участие в программе на платной основе, однако для этого республике были выдвинуты несколько условий.



"По Covax на данный момент там есть определенные условия: нужно заплатить вперед без четкой даты поставки, без права выбора вакцины. Могут поставить любую вакцину, порядка 12 долларов за дозу, непонятно, какую вакцину могут поставить – одну из вакцин, которая есть", - добавил Цой.



По его словам, ранее ВОЗ заявила, что для достижения коллективного иммунитета по всему миру до конца года от COVID должны быть привиты не менее 40% населения Земли. К середине следующего года этот показатель должен достичь 70% от населения.