Наказывать за нарушение сроков ответов на запросы СМИ предлагают в Казахстане

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников за несвоевременное предоставление ответов на запросы СМИ предлагают руководителям государственных органов в проекте регламента поддержки журналистов при нарушении их прав.



«Руководителям государственных органов (организаций квазигосударственного сектора) необходимо: установить строгий контроль за своевременным и полным рассмотрением вопросов при рассмотрении обращений (запросов информации) средств массовой информации; (…) привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушившие сроки рассмотрения обращений (запросов информации) средств массовой информации», - говорится в проекте регламента, размещенного в понедельник для общественного обсуждения министерством информации и общественного развития.



Руководителям госорганов также предлагается определить конкретных должностных лиц, ответственных за организацию работы, контроль и ведение делопроизводства по запросам СМИ, закрепив данные функции в соответствующих должностных инструкциях и регламентах, и определить дополнительные меры по повышению результативности работы с запросами информации.



Обсуждение проекта регламента продлится до 25 октября.