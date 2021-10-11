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Наказывать за нарушение сроков ответов на запросы СМИ предлагают в Казахстане

Просмотров:272 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Наказывать за нарушение сроков ответов на запросы СМИ предлагают в Казахстане
Фото из открытых источников
Алматы. 11 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников за несвоевременное предоставление ответов на запросы СМИ предлагают руководителям государственных органов в проекте регламента поддержки журналистов при нарушении их прав.

«Руководителям государственных органов (организаций квазигосударственного сектора) необходимо: установить строгий контроль за своевременным и полным рассмотрением вопросов при рассмотрении обращений (запросов информации) средств массовой информации; (…) привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушившие сроки рассмотрения обращений (запросов информации) средств массовой информации», - говорится в проекте регламента, размещенного в понедельник для общественного обсуждения министерством информации и общественного развития.

Руководителям госорганов также предлагается определить конкретных должностных лиц, ответственных за организацию работы, контроль и ведение делопроизводства по запросам СМИ, закрепив данные функции в соответствующих должностных инструкциях и регламентах, и определить дополнительные меры по повышению результативности работы с запросами информации.

Обсуждение проекта регламента продлится до 25 октября.


Источник: kaztag.kz
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