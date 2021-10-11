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Казахстанцы в 2022 году будут отдыхать по-новому

Просмотров:2758 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Казахстанцы в 2022 году будут отдыхать по-новому
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Премьер-Министр РК Аскар Мамин подписал постановление правительства от 6 октября «О переносе дней отдыха в 2022 году», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на primeminister.kz.

«Правительство РК постановляет перенос дней отдыха с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года; с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года», — говорится в тексте постановления.

Таким образом, на международный женский день казахстанцы отдохнут три дня — 6, 7 и 8 марта, на День Конституции — 28, 29 и 30 августа.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Источник: newtimes.kz
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