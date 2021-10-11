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Военным Казахстана разрешили сбивать БПЛА в городских условиях над объектами госохраны

Просмотров:266 Опубликовано: Сегодня, 15:04
Военным Казахстана разрешили сбивать БПЛА в городских условиях над объектами госохраны
Фото из открытых источников
Астана. 11 октября. КазТАГ – Военным Казахстана разрешили сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в городских условиях над объектами, подлежащими государственной охране, передает корреспондент агентства.

«Решение о применении оружия и боевой техники на поражение в отношении БПЛА (средств) или иных дистанционно (автоматически) управляемых и неуправляемых летательных аппаратов (средств) без экипажа и пассажиров, осуществляющих несогласованные полеты в городских условиях над территорией объектов, подлежащих государственной охране, и создающих явную угрозу жизни и безопасности людей, а также при охране вооружения и военной техники и над территорией оборонных объектов, воинских частей в пределах границ, обозначенных на местности запретными знаками или ограждением, принимается уполномоченными должностными лицами вооруженных сил, органов национальной безопасности и внутренних дел, определяемыми их первыми руководителями», - говорится в новой редакции правил применения оружия и боевой техники по воздушным судам-нарушителям воздушного пространства Республики Казахстан, утвержденной правительством.

В старой редакции такое решение могли принимать только уполномоченные должностные лица органов национальной безопасности и внутренних дел, определяемыми их первыми руководителями, а формулировка «вооруженных сил» отсутствовала.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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elek (Посетители) Сегодня, 17:21
сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в городских условиях

Чем сбивать будут? И куда всё это упадёт? А техники нет на перехват управления?
 
 

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