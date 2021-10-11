Военным Казахстана разрешили сбивать БПЛА в городских условиях над объектами госохраны

Астана. 11 октября. КазТАГ – Военным Казахстана разрешили сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в городских условиях над объектами, подлежащими государственной охране, передает корреспондент агентства.



«Решение о применении оружия и боевой техники на поражение в отношении БПЛА (средств) или иных дистанционно (автоматически) управляемых и неуправляемых летательных аппаратов (средств) без экипажа и пассажиров, осуществляющих несогласованные полеты в городских условиях над территорией объектов, подлежащих государственной охране, и создающих явную угрозу жизни и безопасности людей, а также при охране вооружения и военной техники и над территорией оборонных объектов, воинских частей в пределах границ, обозначенных на местности запретными знаками или ограждением, принимается уполномоченными должностными лицами вооруженных сил, органов национальной безопасности и внутренних дел, определяемыми их первыми руководителями», - говорится в новой редакции правил применения оружия и боевой техники по воздушным судам-нарушителям воздушного пространства Республики Казахстан, утвержденной правительством.



В старой редакции такое решение могли принимать только уполномоченные должностные лица органов национальной безопасности и внутренних дел, определяемыми их первыми руководителями, а формулировка «вооруженных сил» отсутствовала.