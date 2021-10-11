"Забыли привязать тормозную веревку": эксперт о гибели девушки во время роупджампинга

Промышленный альпинист, бывший организатор прыжков с высоты (роупджампинг -прим.автора), спортсмен Артем Шипунов изучил трагическое видео и поделился своим мнением с корреспондентом Tengrinews.kz.



"Судя по видео, там был человеческий фактор. Ничего не оборвалось, ребята забыли привязать тормозную веревку. Такое бывает из-за большого потока людей, специалист мог просто запариться, допустить ошибку. Там не была синхронизирована работа верхнего и нижнего техников. У них либо голосовой, либо визуальный сигнал должен быть. И сотрудник наверху, прежде чем выпустить человека, должен удостовериться, что внизу все закреплено и готово к запуску. По всей видимости, этого не было сделано", - говорит Артем Шипунов.



По словам специалиста, у этой компании есть сеть по всему Казахстану, очень давно на рынке, является одним из лидеров. Шипунов предполагает, что из-за этого случая по всей стране прыжки могут свернуть.



Другой эксперт, руководитель экстремального парка аттракционов в Алматы Владислав Семенов отмечает, что первый документ, который должен быть у компании, - это паспорт аттракциона.



Список необходимых документов для занятия этой деятельностью довольно обширный, все это прописано в Стандарте Казахстана №3359-2019 "Безопасность аттракционов. Требования безопасности при вводе в эксплуатацию и к эксплуатации аттракционов".



"Нужно иметь паспорт, провести испытания оборудования, подготовить протокол, акт ввода в эксплуатацию комиссионно, список большой (...) При этом законодательство не обязывает владельцев аттракционов, в том числе организаторов роупджампинга (прыжков с высоты - прим.автора) иметь страховку и лицензию. Страховка является добровольной, и каждая компания сама решает для себя, делать ли страховку и какую. Каждый сотрудник должен иметь трудовой договор, должен быть ознакомлен с инструкцией эксплуатации этого аттракциона, заполнять журнал, проходить инструктаж, проверять оборудование, это касается самих инструкторов", - говорит Семенов.



Специалист говорит, что при правильной эксплуатации на стартовой площадке обычно крепятся две базовые параллельные альпинистские веревки, каждая выдерживают 2,5 тонны веса.



"Посередине крепятся еще две спаренные веревки, которые выполняют функцию тормоза и не дают человеку укатиться вниз по базе. К базе крепятся ролики, к которым прикреплен поводок. Сам поводок непосредственно крепится к прыгуну. Аттракцион роупджампинг работает по принципу маятника. Когда человек прыгает, набирает скорость, вытягиваются веревки, и после этого скорость с вертикального направления уходит в горизонтальную. То есть человек совершает вращательные движения вокруг веревок", - говорит Семенов.



Между тем он добавил, что клиент дает расписку о том, что строго будет соблюдать технику безопасности и слушать инструктора, в противном случае ответственность за свое здоровье и жизнь несет сам.



Корреспондент Tengrinews.kz также поговорил с карагандинским адвокатом Ильей Махловым для разъяснения пункта о наличии расписки.



Пользователи Сети пишут, что перед прыжками организаторы обычно берут с участников расписки, в которых последние обязуются не иметь претензии к организаторам в форс-мажорных случаях.



По словам правозащитника Ильи Махлова, даже если расписка и существует, она не поможет организаторам смертельного прыжка избежать уголовной ответственности.



"Эта расписка от уголовной ответственности не спасает. Она ни на что не влияет. Есть состав уголовного правонарушения, то есть люди должны быть привлечены к уголовной ответственности по 306-й статье. Им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. Расписки, наверное, они берут ради собственного успокоения, но они юридической силы не имеют. Здесь есть конкретное правонарушение, есть смерть человека, есть видеозапись, зафиксировавшая это. Если будет доказана причастность группы лиц, они могут быть привлечены группой лиц. Насколько мне известно, подобные организации не имеют никаких разрешительных документов на деятельность и лицензий. Тут нужно ужесточать законодательство и обязывать их получать такие документы", - отметил Илья Махлов.



Напомним, 10 октября в Караганде во время роупджампинга разбилась насмерть 33-летняя жительница Шахтинска. Женщина ударилась об бетонную конструкцию на земле. По данному факту полиция ведет расследование. Позже мы писали, что один из организаторов находится в России и является гражданином соседнего государства. Сама компания пока никак не прокомментировала произошедшее и не давала СМИ пояснения.



Родственница девушки рассказала, что Евгении сертификат на прыжок подарили на день рождения.