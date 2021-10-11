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В Казахстане откажутся от регулирования цен на лекарства

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 17:22
В Казахстане откажутся от регулирования цен на лекарства
Фото из открытых источников
В Казахстане в период пандемии коронавирусной инфекции государство вынужденно вмешалось в ценообразование на внутреннем рынке лекарственных средств и медицинских изделий. И теперь Министерство здравоохранения РК совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции РК прорабатывают подходы по постепенной отмене регулирования цен. На первом этапе это будут наименее дефицитные препараты, передает Azattyq Rýhy.

В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК министра здравоохранения РК Алексея Цоя спросили о том, на каком основании государство ввело предельные цены в частных аптеках на лекарства. Глава Минздрава напомнил историю вопроса: во время пандемии с прилавков аптек, а все они являются частными, пропали препараты.

«Нам, со стороны государства, пришлось вмешаться, чтобы помочь. Мы собрались 10 ключевых поставщиков… Были закрыты все границы, вся логистика сломалась, транспорт перестал ездить», – пояснил Алексей Цой.

Тогда государство помогло бизнесу – в Россию, Индию и другие страны были направлены 10 самолетов для закупа и перевозки лекарств. Кроме того, в каждом регионе были созданы стабилизационные фонды на 12 млрд тенге.

«Этот механизм мы запустили, он не связан с государством, это отдельный частный сегмент, но мы там помогли. Что касается регулирования цен, было поручение Елбасы еще несколько лет назад, когда инфляция в два раза выросла, девальвация была высокая. На тот момент была задача сдерживания, регулирования цен. Сейчас эта задача тоже стоит перед всеми. Все говорят: инфляцию надо держать, нужно держать цены на лекарства. Каким образом ее держать?» – отметил министр.

Он объяснил, что если сегодня государство перестанет регулировать цены на лекарства, то они сразу же вырастут в разы. Потому что уже были прецеденты, когда препарат завозили в страну за 100 тенге, а продавали за 1 050 тенге. В этой связи Министерство здравоохранения совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции прорабатывают механизмы постепенной отмены регулирования на лекарственные препараты.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Username (Посетители) Сегодня, 17:39
Уровень медицины - дно. Цены на препараты и так не сахар. Похоже скоро придётся лечиться энергией солнца и водичкой.
 
 

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