Заместитель акима ЗКО ушел в отставку из-за взятки подчиненного

Заместитель акима Западно-Казахстанской области Айдар Нуралиев покинул свой пост из-за обвинительного приговора в отношении его подчиненного, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".



По данным издания, суд вынес приговор в отношении экс-главы Управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова. Его признали виновным по статье 366 Уголовного кодекса "Получение взятки" и приговорили к 4 годам 6 месяцам заключения в колонии минимальной безопасности. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. Апелляционная коллегия решение суда первой инстанции оставила в силе.



По закону руководитель должен подать в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного, что и сделал заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев, так как курирует вопросы здравоохранения. Аким области Гали Искалиев отставку своего заместителя принял и освободил его от занимаемой должности.



"Вышел обвинительный приговор суда в отношении Болатбека Каюпова, в связи с этим Айдар Нуралиев обязан был подать в отставку. Насколько мне известно, его отставку приняли, распоряжение об освобождении Нуралиева от занимаемой должности уже есть. Сегодня нас должны уведомить об этом официальным письмом", - рассказал руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсынбаев.



Айдар Нуралиев пробыл на посту заместителя акима области чуть больше года. Он был назначен в июне 2020 года.