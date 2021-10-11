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Заместитель акима ЗКО ушел в отставку из-за взятки подчиненного

Просмотров:396 Опубликовано: Вчера, 18:33
Заместитель акима ЗКО ушел в отставку из-за взятки подчиненного
Айдар Нуралиев. Фото:gov.kz
Заместитель акима Западно-Казахстанской области Айдар Нуралиев покинул свой пост из-за обвинительного приговора в отношении его подчиненного, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".

По данным издания, суд вынес приговор в отношении экс-главы Управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова. Его признали виновным по статье 366 Уголовного кодекса "Получение взятки" и приговорили к 4 годам 6 месяцам заключения в колонии минимальной безопасности. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. Апелляционная коллегия решение суда первой инстанции оставила в силе.

По закону руководитель должен подать в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного, что и сделал заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев, так как курирует вопросы здравоохранения. Аким области Гали Искалиев отставку своего заместителя принял и освободил его от занимаемой должности.

"Вышел обвинительный приговор суда в отношении Болатбека Каюпова, в связи с этим Айдар Нуралиев обязан был подать в отставку. Насколько мне известно, его отставку приняли, распоряжение об освобождении Нуралиева от занимаемой должности уже есть. Сегодня нас должны уведомить об этом официальным письмом", - рассказал руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсынбаев.

Айдар Нуралиев пробыл на посту заместителя акима области чуть больше года. Он был назначен в июне 2020 года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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TU-154 (Посетители) Вчера, 19:17
В Мангистауском акимате ни когда так не делали.
 
 

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