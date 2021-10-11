"Прокурорских детей возят на служебном авто в спорткомплекс": в Караганде начали проверку после фото в соцсетях

Карагандинцы запечатлели на фото служебную автомашину прокуратуры, которая якобы каждую неделю возит прокурорских детей в спорткомплекс. По данному факту сейчас проводится проверка, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фотография была опубликована в Facebook. Ее автор утверждает, что служебный автомобиль используется не по назначению и чуть ли не ежедневно возит детей прокурора в спорткомплекс, который находится в микрорайоне Гульдер на юго-востоке Караганды.
"И водитель полтора часа ожидает важных деток. Прошу принять соответствующие меры", - пишет автор фото.
В пресс-службе прокуратуры Карагандинской области прокомментировали данную публикацию. По данным ведомства, сейчас проводится проверка и выясняются обстоятельства, при которых была произведена фотосъемка.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz