"Прокурорских детей возят на служебном авто в спорткомплекс": в Караганде начали проверку после фото в соцсетях

Карагандинцы запечатлели на фото служебную автомашину прокуратуры, которая якобы каждую неделю возит прокурорских детей в спорткомплекс. По данному факту сейчас проводится проверка, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Фотография была опубликована в Facebook. Ее автор утверждает, что служебный автомобиль используется не по назначению и чуть ли не ежедневно возит детей прокурора в спорткомплекс, который находится в микрорайоне Гульдер на юго-востоке Караганды.



"И водитель полтора часа ожидает важных деток. Прошу принять соответствующие меры", - пишет автор фото.



В пресс-службе прокуратуры Карагандинской области прокомментировали данную публикацию. По данным ведомства, сейчас проводится проверка и выясняются обстоятельства, при которых была произведена фотосъемка.