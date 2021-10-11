Стоимость автогаза к концу года уйдет в свободное плавание

В Актюбинской области из-за срыва поставок сжиженного газа водители не могут заправить машины. Сегодня на многих АЗС топливо продают только по талонам, передает телеканал КТК. Но дешевле чем 70 тенге за литр его уже не найти.



В акимате объясняют что, к концу года в регионе будут продавать исключительно коммерческий газ, цену которого формирует биржа. Понятие «социальное топливо» постепенно уйдет в прошлое. И вмешиваться в ценовую политику чиновники больше не собираются.



Уже сейчас на заправочных станциях за литр автогаза просят не меньше 70 тенге. Но даже по такой стоимости найти топливо крайне сложно. Объясняют нехватку задержками поставок. В общей сложности на октябрь для региона предусмотрено свыше 11 тысяч тонн сжиженного газа при потребности в 13 тыся тонн.



Чиновники просят водителей набраться терпения. К концу недели дефицит якобы исчезнет.



«В связи с большим объемом отправляемых грузов АО «Казахстан темир жолы», с начала месяца произошла отгрузка, задержка отгрузки, отправки вагонов-цистерн. На сегодня 25 вагонов-цистерн, около 900 тонн, прибыли в город Актобе и находятся на стадии разгрузочных работ на газонакопительных станциях», - заявил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Самат Лепесов.