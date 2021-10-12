320 тенге за литр. Ситуация с дизельным топливом ухудшается в Казахстане

Отсутствие горюче-смазочных материалов негативно сказалось и на движении общественного транспорта.



Ситуация с дефицитом дизельного топлива в стране обостряется день ото дня, сообщает "31 канал".



Закрытие Павлодарского нефтеперерабатывающего завода на ремонт привело к топливному кризису. В некоторых регионах Казахстана водители уже полмесяца не могут найти дизельного топливо. А там, где топливо раздают только по талонам, один литр дизеля стоит более 300 тенге.



В Карагандинской области дизель продаётся за 320 тенге за литр. Отсутствие горюче-смазочных материалов на всех станциях региона негативно сказалось и на движении общественного транспорта.



По словам акима области Жениса Касымбека, в области не сформированы запасы горюче-смазочных материалов. Он связывает дефицит жидкого топлива с закрытием Павлодарского нефтеперерабатывающего завода на ремонт. Теперь чиновники через Минэнерго будут привозить ГСМ из России. Но когда придёт топливо, аким точно сказать не смог.



В Алматы проблема для зависимых от дизеля водителей возникла ещё со дня первого снегопада. Машины не заводились, жидкое топливо замерзало. На заправках не было дизеля. Ранее дизель продавался за 190-195 тенге, сейчас цена составляет около 290 тенге.



Алматинские автолюбители говорят, что талоны покупают только крупные компании. Если так будет продолжаться и дальше, то зимой тысячи водителей большегрузов останутся без работы.



Солярку на севере страны продают только тем автомобилистам, у которых есть талоны. При этом на человека дают не более 100 литров. По словам автомобилистов, дизеля уже полмесяца нет в продаже. Сейчас стоимость топлива на заправках составляет 285 тенге, а литр зимней солярки – 315 тенге.



По словам автомобилистов СКО, в областном центре дизель выдаётся только по талонам, а в отдалённых районах его вообще нет в продаже. А руководители АЗС говорят, что дефицит дизельного топлива начался в середине лета.