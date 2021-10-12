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320 тенге за литр. Ситуация с дизельным топливом ухудшается в Казахстане

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 13:38
320 тенге за литр. Ситуация с дизельным топливом ухудшается в Казахстане
Иллюстративное фото
Отсутствие горюче-смазочных материалов негативно сказалось и на движении общественного транспорта.

Ситуация с дефицитом дизельного топлива в стране обостряется день ото дня, сообщает "31 канал".

Закрытие Павлодарского нефтеперерабатывающего завода на ремонт привело к топливному кризису. В некоторых регионах Казахстана водители уже полмесяца не могут найти дизельного топливо. А там, где топливо раздают только по талонам, один литр дизеля стоит более 300 тенге.

В Карагандинской области дизель продаётся за 320 тенге за литр. Отсутствие горюче-смазочных материалов на всех станциях региона негативно сказалось и на движении общественного транспорта.

По словам акима области Жениса Касымбека, в области не сформированы запасы горюче-смазочных материалов. Он связывает дефицит жидкого топлива с закрытием Павлодарского нефтеперерабатывающего завода на ремонт. Теперь чиновники через Минэнерго будут привозить ГСМ из России. Но когда придёт топливо, аким точно сказать не смог.

В Алматы проблема для зависимых от дизеля водителей возникла ещё со дня первого снегопада. Машины не заводились, жидкое топливо замерзало. На заправках не было дизеля. Ранее дизель продавался за 190-195 тенге, сейчас цена составляет около 290 тенге.

Алматинские автолюбители говорят, что талоны покупают только крупные компании. Если так будет продолжаться и дальше, то зимой тысячи водителей большегрузов останутся без работы.

Солярку на севере страны продают только тем автомобилистам, у которых есть талоны. При этом на человека дают не более 100 литров. По словам автомобилистов, дизеля уже полмесяца нет в продаже. Сейчас стоимость топлива на заправках составляет 285 тенге, а литр зимней солярки – 315 тенге.

По словам автомобилистов СКО, в областном центре дизель выдаётся только по талонам, а в отдалённых районах его вообще нет в продаже. А руководители АЗС говорят, что дефицит дизельного топлива начался в середине лета.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:57
В Казахстане ситуация ухудшается не только с повышением цен на дизтопливо, но и на продуты цены постоянно повышаются. Кстати, хозяева нефтяного пирога добытого из казахстанской земли наверняка получают сверхприбыли. так как цены на нефть в мире выросли. Так что чем дальше , тем хуже для простых людей
 
 

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