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Сколько дизтоплива осталось в Казахстане, ответили в министерстве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Сколько дизтоплива осталось в Казахстане, ответили в министерстве
Фото:elements.envato.com
Вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал о ситуации с дизельным топливом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, ожидаемое производство дизельного топлива в 2021 году является максимальным с 2015 года и составит 4,9 миллиона тонн.

"Вместе с тем на производство в этом году повлияли внеплановые остановки Атырауского НПЗ, из-за которых производство на заводе будет на 239 тысяч тонн дизтоплива меньше. Как мы отмечали, в текущем году в августе-сентябре зафиксировано аномально большое потребление дизельного топлива - порядка 520 тысяч тонн в августе и такой же объем в сентябре. Этому способствовали низкие цены на внутреннем рынке Казахстана.

Низкие цены на дизельное топливо привели к тому, что начиная с начала августа текущего года запасы данного вида ГСМ начали резко снижаться. Если в начале августа мы имели порядка 250 тысяч тонн запасов дизельного топлива, то к концу сентября запас дизтоплива был на уровне 200 тысяч тонн. Импорт за лето к нам практически не заходил из-за разницы в ценах и составил всего 26 тысяч тонн. При том что мы можем порядка 500 тысяч тонн дизельного топлива импортировать из Российской Федерации", - сказал Магауов на брифинге СЦК.

Он отметил, что средняя цена на дизельное топливо за 9 месяцев 2021 года составила 188 тенге за литр, но при этом разбег цен в последнее время стал очень существенным - от 208 тенге за литр до 330 (межсезонное топливо). При этом, по его словам, в 2019 году средняя цена на литр летнего дизтоплива была больше и равнялась 193 тенге. Цена на зимнее дизельное топливо в 2019-2020 годах была в диапазоне 255-270 тенге за литр.

"Мы ожидаем, что по мере стабилизации ситуации с поставками ситуация с ценами будет также стабилизироваться", - добавил вице-министр.

Магауов подчеркнул, что Минэнерго в течение года приняло несколько мер для обеспечения внутреннего рынка топливом: с апреля прекращен экспорт дизельного топлива; перенесен плановый ремонт на ТОО "АНПЗ" на 2022 год; загружен дополнительными объемами нефти ТОО "АНПЗ" и ТОО "ПКОП"; сроки ремонта комплекса первичной переработки нефти на ТОО "ПНХЗ" перенесены.

По его словам, через таможенную статистику видно, что импорт в сентябре составил 17 тысяч тонн, а за 8 дней (октября) прошло 32 тысячи тонн дизельного топлива через границу.

"На 11 октября общий остаток дизельного топлива составляет 215 тысяч тонн, в том числе на нефтебазах - 123 тысячи тонн. С учетом принятых мер, а также учитывая, что производство дизельного топлива составит в октябре 330 тысяч тонн, активизацию импорта от 80 до 100 тысяч тонн, мы ожидаем стабилизацию ситуации с поставками на внутренний рынок.

Месяц назад на нефтебазах остаток составлял 128 тысяч тонн, то есть сопоставимо с текущими остатками. И такого повышенного спроса не наблюдалось", - заявил Асет Магауов.

Вице-министр отметил, что для оперативного мониторинга имеющихся запасов дизтоплива Минэнерго инициировало вопрос необходимости оснащения всех нефтебаз страны автоматическими уровнемерами, данные которых позволят отслеживать уровень остатков ГСМ в реальном времени.

Также в ведомстве предложили, чтобы Министерство финансов совместно с АФМ и АЗРК по согласованию отработали вопрос проведения проверок в отношении крупных нефтебаз на предмет искусственного ограничения реализации дизельного топлива.

В конце сентября в нескольких регионах страны начался дефицит дизтоплива и резкий скачок цен на него. Первыми об этом заявили водители-дальнобойщики. На многих АЗС образовались очереди из большегрузов.


Источник: tengrinews.kz
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