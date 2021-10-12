Чем займется Совет мудрецов СВМДА, который может возглавить Назарбаев

Чем займется Совет мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), рассказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Документ о Совете мудрецов СВМДА считается принятым. Я выражаю слова поздравления по созданию нового института СВМДА. Это консультативный орган, который будет предоставлять важные советы на высоком уровне по широкому кругу вопросов, связанных с развитием СВМДА, включая обеспечение мира и безопасности, а также имплементации мер доверия. Как я уже говорил, Казахстан готов приступить к незамедлительному осуществлению всех этих решений", - сказал Рахметуллин в завершение совещания министров иностранных дел стран - участниц СВМДА в Нур-Султане.



Он уточнил, что глава совета будет утвержден саммитом СВМДА в соответствии с правилами и процедурами.



"Принятие этого решения будет проходить в тихом формате. Мы это решение донесем до всех членов СВМДА после проведения этой встречи", - пояснил Рахметуллин.



Также представители стран приняли новый Каталог СВМДА по мерам доверия.



Ранее сообщалось, что на пост главы Совета мудрецов СВМДА Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Нурсултана Назарбаева.