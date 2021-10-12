«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.22 KZT
  • €1 = 491.47 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане

Просмотров:571 Опубликовано: Сегодня, 17:04
Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Фото:rail-news.kz
Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

КТЖ с 10 октября запустил проект по продаже так называемых женских билетов в специальных вагонах на составах по двум направлениям Алматы - Оскемен и Алматы - Мангистау. В КТЖ сообщили, что при наличии спроса проект будет распространен на другие маршруты.

В компании отметили, что проект реализуют в рамках Дорожной карты по дальнейшему развитию и модернизации системы и процессов продажи железнодорожных билетов на II полугодие 2021 года. Пассажирам предоставляют право выбора проезда в обычном вагоне или в отдельном "женском". Вагоны внешне не отличаются от обычных, и стоимость на билеты в них также формируется по стандартным тарифам КТЖ.

Первые пассажиры женских вагонов поезда Алматы - Оскемен поделились впечатлениями о поездке.

"Такая приятная неожиданность, что наша поездка будет в женской компании. Все делается во благо пассажиров. Нам предстоит более комфортное путешествие", – улыбаясь, говорит пассажирка из Алматы Гаухар Аутова.

В этом же вагоне в Оскемен к дочери направляется пенсионерка Роза Разиева, которая также отметила положительное преимущество такого вагона для поездок на длительные расстояния и надеется, что в будущем такие вагоны появятся и на других направлениях.

При оформлении билетов наличие литеры "ЖН" (женский) будет означать, что вагон предназначен исключительно для пассажиров женского пола.

Напомним, о введении женских вагонов и купе начали говорить после изнасилования пассажирки, которое произошло 26 сентября 2018 года. В феврале 2020 года по делу был вынесен окончательный приговор. По делу были осуждены проводники поезда.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Сухов.
 Не поддерживаю Поддерживаю
Coffee (Посетители) Сегодня, 19:41
Товарищи, кто не согласен, вы внимательно статью прочли? Практику начали вводить после изнасилования пассажирки.

Сколько раз ездила на поезде (особенно в купе) всегда было стрёмно, когда соседи мужчины. Хорошо, когда попадаются порядочные - едут сами по себе и не вступают с тобой в разговор. Так частенько мужчины в поезде подвыпившие. А тебе сутки (или больше) ехать. И куда от них деваться прикажете?

Никто не будет делать разделение в автобусах, самолётах и т.п., где всё на виду. В принципе даже в плацкарте в целом всё видно. Хотя один фиг может статься, что ты будешь одна женщина на весь плацкарт.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
-1
  • Coffee
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сухов.
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:39
Почему только вагоны? Можно ещё автобусы, самолёты, сторона тротуара, очереди к кассе в магазине, Алга!
 
-1
  • Coffee
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • Сухов.
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:36
Афганский опыт перенимаем?
Похоже начало положено. uhmylka
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика