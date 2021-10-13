1707 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1707 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 240,

в Алматы - 269,

в Шымкенте - 63,

в Акмолинской области - 115,

в Актюбинской области - 77,

в Алматинской области - 137,

в Атырауской области - 43,

в Восточно-Казахстанской области - 74,

в Жамбылской области - 25,

в Западно-Казахстанской области - 49,

в Карагандинской области - 158,

в Костанайской области - 98,

в Кызылординской области - 28,

в Мангистауской области - 14,

в Павлодарской области - 150,

в Северо-Казахстанской области - 136,

в Туркестанской области - 31.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 908 847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.