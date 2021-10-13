1707 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1707 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Из них:
в Нур-Султане - 240, в Алматы - 269, в Шымкенте - 63, в Акмолинской области - 115, в Актюбинской области - 77, в Алматинской области - 137, в Атырауской области - 43, в Восточно-Казахстанской области - 74, в Жамбылской области - 25, в Западно-Казахстанской области - 49, в Карагандинской области - 158, в Костанайской области - 98, в Кызылординской области - 28, в Мангистауской области - 14, в Павлодарской области - 150, в Северо-Казахстанской области - 136, в Туркестанской области - 31.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 908 847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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