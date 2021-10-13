Радиоволны неизвестного происхождения зафиксировали в Млечном Пути

Ученые обнаружили радиоволны, которые исходят из центра галактики Млечный Путь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Согласно новому исследованию, энергетический сигнал не похож ни на одно из ранее изученных явлений и может указывать на прежде неизвестный звездный объект, который является его источником.



"Яркость объекта резко меняется, а сигнал включается и выключается, кажется, случайным образом. Странным свойством этого нового сигнала является то, что у него очень высокая поляризация. Это означает, что его свет колеблется только в одном направлении, но это направление со временем изменяется", - пояснил ведущий автор исследования и докторант Школы физики Сиднейского университета Цзитенг Ван.



Сигнал назвали в честь его координат в ночном небе - ASKAP J173608.2-321635. Команда ученых думала, что это может быть пульсар - очень плотный тип нейтронной звезды, которая быстро вращается, или тип звезды, излучающей мощные вспышки. Однако сигналы от этого нового источника радиоволн не соответствуют тому, что астрономы ожидают от этих типов звезд.



Сначала объект заметили во время обзора неба с помощью радиотелескопа в Радиоастрономической обсерватории в Западной Австралии. Дальнейшие наблюдения проводили с помощью радиотелескопа в Новом Южном Уэльсе и телескопа Южноафриканской радиоастрономической обсерватории, однако в последнем случае ученым не удалось обнаружить источник радиоволн. Теперь они надеются, что более мощные телескопы, возможно, помогут разгадать загадку.



Ранее австралийская обсерватория Паркса впервые зафиксировала такой необычный сигнал в 2019 году. Сигнал появился один раз и больше никогда не был зафиксирован. Позже исследователям все же удалось определить источник.