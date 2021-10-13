Смертную казнь могут оставить для некоторых видов преступлений

Смертную казнь в Казахстане предлагают оставить за массовые убийства в военное время, передает Деловой Казахстан.



По словам заместителя генерального прокурора Асета Чиндалиева, оставить такое наказание предлагается оставить только в четырех статьях УК, а именно за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время.



«К ним по действующему УК относятся развязывание или ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны выразившихся в убийстве военнопленных и гражданских лиц, а также геноцид совершенной в военное время», - сказал он.



Эти статьи выбраны с учетом тяжести последствий и предусматривают ответственность за убийство большого количества людей в военное время, уточнил замгенпрокурора.



При этом норму о смертной казни предлагается отменить в 13 статьях Уголовного кодекса.



Чиндалиев уверен, что принятие законопроекта укрепит имидж страны на мировой арене.



«Международным сообществом будет воспринят как гуманный шаг и прогресс в обеспечении прав человека. И является усилением гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь», - резюмировал замгенпрокурора.



Отметим, что мажилисмены приняли законопроект «О внесении изменений и дополнения в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни» в первом чтении.