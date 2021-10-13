«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Октября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.22 KZT
  • €1 = 491.47 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Смертную казнь могут оставить для некоторых видов преступлений

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:25
Смертную казнь могут оставить для некоторых видов преступлений
Иллюстративное фото
Смертную казнь в Казахстане предлагают оставить за массовые убийства в военное время, передает Деловой Казахстан.

По словам заместителя генерального прокурора Асета Чиндалиева, оставить такое наказание предлагается оставить только в четырех статьях УК, а именно за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время.

«К ним по действующему УК относятся развязывание или ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны выразившихся в убийстве военнопленных и гражданских лиц, а также геноцид совершенной в военное время», - сказал он.

Эти статьи выбраны с учетом тяжести последствий и предусматривают ответственность за убийство большого количества людей в военное время, уточнил замгенпрокурора.

При этом норму о смертной казни предлагается отменить в 13 статьях Уголовного кодекса.

Чиндалиев уверен, что принятие законопроекта укрепит имидж страны на мировой арене.

«Международным сообществом будет воспринят как гуманный шаг и прогресс в обеспечении прав человека. И является усилением гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь», - резюмировал замгенпрокурора.

Отметим, что мажилисмены приняли законопроект «О внесении изменений и дополнения в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни» в первом чтении.


Источник: dknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика