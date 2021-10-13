Психически больные убийцы: проблема, о которой не принято говорить

Может ли преступник, который совершил умышленное убийство, не попасть за решетку исправительного учреждения?



Да, но лишь в том случае, если он является психически больным. То есть таковым его должна признать судебно-психиатрическая экспертиза. А вдруг эксперты ошибутся? О других вариантах и говорить не хочется…



Ночной кошмар



Недавно в Актобе разыгралась жестокая трагедия. Непрошеный гость забрался в частный дом под покровом ночи. Обнаружив мирно спавшую хозяйку, он накинулся на нее с ножом и всю изрезал. В результате женщина скончалась. После того, как подозреваемого задержали, он заявил, будто на убийство его толкнули некие таинственные голоса. Вроде они звучали у него в голове.



Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого невменяемым.



Поэтому областной суд вынес решение о направлении убийцы на принудительное лечение в психиатрический стационар закрытого типа.



Согласно данным комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, в 2020 году из-за пандемии кривая преступности в Казахстане пошла вниз. Всего было зарегистрировано 162 783 уголовных правонарушения, что на 33,4 процента ниже, чем в 2019 году. Но вот количество тяжких и особо тяжких преступлений, напротив, увеличилось. Тяжких – на 63 процента: с 25 725 в 2019 году до 41 933 в 2020 году, а особо тяжких – на 14,2 процента: с 1 812 в 2019 году до 2 069 в 2020-м.



Однако, сколько из особо тяжких и тяжких преступлений на совести психически больных граждан, статистика скромно умалчивает. Впрочем, это вовсе не означает, что пациенты центров психического здоровья не имеют на своих руках человеческой крови. Этот ужасный пример – всего лишь один из череды преступлений, совершенных психически больными людьми. Но, повторю, статистику таких убийств в свободном доступе я не нашел. Видимо, она предназначена лишь для специалистов.



Необходимо отметить, что многие из них не особенно любят рассуждать на эту тему. Тут я вспомнил, как несколько лет назад беседовал с прекрасным специалистом, врачом-психиатром Кайныш БАЙМАГАНБЕТОВОЙ, в то время – заместителем главного врача Центра психического здоровья города Алматы. Кайныш Сагимбаевна сообщила, что лишь за I полугодие того года, когда состоялся наш разговор, психически больные люди в Казахстане совершили 16 убийств и причинили вред здоровью 26 гражданам. Один из подозреваемых, 23-летний житель поселка Степановка Мендыкаринского района Костанайской области, так жестоко избил собственную мать, что она скончалась.



Но, когда за ним пришли сотрудники полиции, мужчина сказал, что они не имеют права его задерживать. Получается, пациент областного центра психического здоровья отдавал себе отчет в своих действиях, если сразу же заявил о своих правах?



“Вообще-то, подобные трагедии происходят довольно редко, – рассказала Кайныш Сагимбаевна. – Скорее всего, эти больные и раньше проявляли признаки агрессии, но их родственники по какой-то причине не стали обращаться к специалистам. Скажу, что из 1 600 пациентов, госпитализированных в алматинский центр с начала года, более 70 процентов составляют больные шизофренией, 18 процентов – люди, получившие травмы головного мозга, а остальные поступают с иными расстройствами. Количество агрессивных среди больных шизофренией очень невелико и составляет примерно 2 процента. Если в среднем за год госпитализируют 3 тысячи больных, получается чуть больше 60 агрессивных пациентов”.



Вся надежда на спецскорую и полицию



Что же делать, если человек ведет себя агрессивно, бросается на прохожих или своих родственников, хватается за нож или топор?



“Необходимо срочно вызвать специализированную бригаду скорой психиатрической помощи, – советовала Кайныш Баймаганбетова. – Ведь в противном случае человек способен причинить вред самому себе или окружающим. Бывало, защищаясь, граждане избивали психически больных или забрасывали их камнями. У больного в период агрессии могут быть галлюцинации, он бредит, ему кажется, что окружающие – это демоны, которые хотят его погубить. Но даже экстренная недобровольная госпитализация вовсе не означает, что нездорового психически человека лишают всех гражданских прав”.



Психиатры говорят, что, согласно Закону о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан, врачи обязаны назвать человеку его диагноз, разъяснить методику лечения и подробно объяснить побочные действия лекарств. В том случае, если сам пациент или его законный представитель выскажется против лечения, больного выписывают.



Но есть и такие пациенты, кого оставят в центре против их воли. Первая категория – это люди, представляющие опасность для себя и окружающих. Некоторые из них имеют суицидальные наклонности и предрасположены к самоубийству. Выписавшись из клиники, они вновь могут попытаться покончить с собой. Фантазии других – еще страшнее: они хотят расправиться с окружающими. Чаще всего их жертвами становятся опекуны – родители или родственники, с которыми больные проживают и которые за ними ухаживают.



Вторая категория невыписных включает в себя одиноких и беспомощных больных, у которых нет ни родственников, ни опекунов. В период обострения болезни эти пациенты не имеют возможности обслуживать себя и даже прокормиться. Но, согласно закону, стационарное лечение не может превышать 6 месяцев.





Шизофреники живут в своем собственном мире



По словам Кайныш Баймаганбетовой, большинство больных шизо-френией безопасны для окружающих: “Как правило, такие люди стараются отгородиться от окружающих и живут в собственном мире”, – отмечала она.



Специалисты считают, что, если такой человек и совершает убийство, делает он это непреднамеренно.



Как показывают исследования, шизофреники не способны заранее обдумать, а затем осуществить какой-либо план. Дело в том, что их мышление строится не на логике, а только на эмоциональных переживаниях.



Да, с ними можно обсудить какую-то проблему или явление, они могут согласиться со своим собеседником, но никто из психиатров-специалистов не может заранее сказать, какой вывод они сделают. Обычно – совершенно неожиданный и абсолютно нелогичный, не совпадающий с мнением психически здоровых людей и противоречащий здравому смыслу. На убийство их толкают собственные галлюцинации. Больному кажется, будто бесы, черти или злобные инопланетяне приняли обличье его родителей, родственников или знакомых и вознамерились их убить, утащить в ад или же переместить в другую галактику. Стремясь спасти близких, человек хватает нож, камень или топор и набрасывается, как ему кажется, на эту нечисть. Если он совершает какое-то преступление, сотрудники полиции собирают в отношении его материал и направляют его в суд. И судья приговаривает больного к принудительному лечению в психиатрической клинике закрытого типа.



Психопаты – они самые опасные



По мнению психиатров, гораздо большую опасность для окружающих представляют не шизофреники и прочие пациенты центров психического здоровья, а психопаты. Которые, к слову, психически больными не считаются. Психопатия является пограничным состоянием человеческой психики. Образно говоря, человек стоит на краю пропасти, его поведение граничит с патологией, но ни он сам, ни его окружение об этом даже не догадываются! Такие граждане характеризуются повышенной эмоциональностью и слишком бурной и явно неадекватной реакцией на внешние раздражители.



Типичным примером психопата является тот гражданин, который несколько лет назад поругался с прохожим на пересечении улиц Сатпаева и Фурманова в Алматы. После чего схватился за нож и нанес оппоненту 5 ножевых ранений.



Кстати, судебно-психиатрическая экспертиза обычно признает психопатов здоровыми людьми, поэтому суд приговаривает их к лишению свободы. И они отбывают наказание вместе с другими заключенными.



К сожалению, главная проблема состоит в том, что выявить психопата возможно лишь после того, как он что-нибудь натворит. А потом следователи и психиатры ломают головы: как этот милый и скромный человек смог превратиться в кровожадного монстра?!



Самого известного советского людоеда Николая Джумагалиева сотрудники милиции смогли задержать только после того, как он зверски расправился с 7 женщинами. И то лишь по чистой случайности. Так как психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, суд приговорил Джумагалиева к принудительному лечению. Он до сих пор находится в специализированной психиатрической клинике закрытого типа в поселке Актас Алматинской области.



Конечно, не следует относиться ко всем пациентам психиатрических лечебниц как к потенциальным убийцам. Но и не надо забывать о том, что все они – больные люди. И даже если судебно-психиатрическая комиссия придет к выводу о том, что состояние пациента (который, допустим, жестоко убил кого-нибудь) после 3, 5 или 10 лет пребывания там стабилизировалось, и выпускает его на волю, будет он убивать снова или нет – неизвестно…



Поэтому вопрос, что делать с такими людьми, остается пока открытым.



P.S. Информация к размышлению: в 2024 году на свободу в Казахстане должен выйти один серийный насильник. Следствию удалось доказать его вину в нападении на 10 женщин и 1 маленькую девочку. За это его приговорили к 25 годам лишения свободы. Отметим, нападая на женщин, он оглушал их обухом топора и насиловал. К счастью, все они выжили. А вот над девочкой изверг надругался и жестоко убил ее.



Автор: Олег Губайдулин