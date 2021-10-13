Озвучен средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали средний размер пенсионных выплат в Казахстане по состоянию на 1 октября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.



С января по сентябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 614,9 миллиарда тенге, солидарные пенсионные выплаты - 1 триллион 390,1 миллиарда тенге.



"На 1 октября 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 229 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 октября 2021 года составил 99 887 тенге", - говорится в сообщении.



В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.