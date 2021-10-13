Первую в истории UFC казахстанку отстранили от боев

Первая в истории UFC девушка-боец из Казахстана Мария Агапова временно отстранена от боев после победы над Сабиной Мазо по прозвищу Колумбийская королева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC). По информации MMA Junkie, в прошедшем поединке Агапова получила повреждение носовой кости. По этой причине комиссия отстранила казахстанку от боев на 180 дней без права проводить спарринги в течение 30 дней или до тех пор, пока получит допуск от врача.



Что касается Мазо, то она отделалась более мягкой "дисквалификацией": колумбийке нельзя будет выходить в октагон 30 дней и проводить спарринги в течение 21 дня.