«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Октября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.22 KZT
  • €1 = 491.47 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«КазМунайГаз» запустит первую водородную АЗС в Казахстане

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 15:50
«КазМунайГаз» запустит первую водородную АЗС в Казахстане
Фото SK NEWS
12 октября 2021 года АО НК «КазМунайГаз», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» (подразделение Air Liquide) подписан Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие водородных инициатив в Республике Казахстан в рамках задач по достижению углеродной нейтральности, сообщает пресс-служба АНПЗ

Документ предполагает взаимодействие сторон по организации водородных заправочных станций (ВЗС) для автомобилей с водородным двигателем, а также обеспечение ВЗС водородом соответствующего качества с действующих установок ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» на АНПЗ. Данная технология будет впервые представлена в Казахстане.

Пилотный проект включает в себя два этапа. На первом этапе до конца марта 2022 года планируется установка мобильной водородной заправочной станции в г. Атырау, а также приобретение автобусов и легкового автотранспорта на водородных двигателях для перевозки работников АНПЗ.

В рамках второго этапа к концу 2022 года совместно с ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» планируется завершить комплекс работ по обеспечению ВЗС водородом соответствующего качества и запуск стационарной водородной заправочной станции в г. Атырау.

«В соответствии с поручением Главы государства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и в целом следуя общемировым трендам, «КазМунайГаз» рассматривает развитие водородной энергетики, как одно из приоритетных направлений Программы декарбонизации компании в долгосрочной перспективе. Снижение углеродного следа от деятельности компаний способствует не только увеличению стоимости активов, но и повышает нашу инвестиционную привлекательность», – отметил председатель Правления КМГ Алик Айдарбаев.

В настоящее время в КМГ актуализируется стратегия развития на 2022-2031 годы и одобрена Программа низкоуглеродного развития. КМГ поставил перед собой цель снизить выбросы СО2 на 15% к 2031 году от уровня 2019 года, что составляет порядка 1,6 млн тонн СО2.

Достижение указанной цели планируется через реализацию мероприятий в области повышения энергоэффективности и энергосбережения, развитие возобновляемой и водородной энергетики, применение технологий по улавливанию и хранению углерода, реализацию лесоклиматических проектов. И уже сейчас КМГ приступает к практической реализации пилотного проекта в области водородной мобильности для повышения потенциала компании в данном направлении и использования производимого водорода на собственных активах.

Водородное топливо – экологичная альтернатива бензину и дизелю, поскольку основным побочным продуктом его использования является вода. Кроме того, у водорода гораздо меньший расход, чем у бензина - на 100 км всего 0,6 кг. Водородная заправочная станция состоит из системы хранения водорода, охлаждения, компримирования и раздаточных устройств.

Партнер проекта – французская компания с мировым именем Air Liquide за последние 50 лет освоила всю цепочку поставок водорода: от производства до хранения, распределения и разработки приложений для конечных потребителей. На сегодняшний день компанией спроектировано и установлено более 120 водородных заправочных станций по всему миру


Источник: SK NEWS
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 16:03
И заправки будут постоянно закрыты
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Nezhniy (Посетители) Сегодня, 15:56
это все конечно отлично.
отопление и воду нормально когда уже запустите?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика