Президент Токаев утвердил 10 национальных проектов

Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил 10 национальных проектов. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.
Глава государства утвердил перечень национальных проектов, состоящий из 10 пунктов:
Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация". Национальный проект "Качественное образование "Образованная нация". Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру". Национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций". Национальный проект по развитию предпринимательства. Национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны". Национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев". Национальный проект "Зеленый Казахстан". Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса. Национальный проект "Безопасная страна".
Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента. Документ вводится в действие со дня его подписания.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.