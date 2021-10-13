Президент Токаев утвердил 10 национальных проектов

Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил 10 национальных проектов. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.



Глава государства утвердил перечень национальных проектов, состоящий из 10 пунктов:



Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация".

Национальный проект "Качественное образование "Образованная нация".

Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру".

Национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций".

Национальный проект по развитию предпринимательства.

Национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны".

Национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев".

Национальный проект "Зеленый Казахстан".

Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса.

Национальный проект "Безопасная страна".



Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента. Документ вводится в действие со дня его подписания.