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Минздрав представил алгоритм ревакцинации в Казахстане

Просмотров:492 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Минздрав представил алгоритм ревакцинации в Казахстане
Иллюстративное фото
Казахстанцам рекомендуют ревакцинироваться альтернативным препаратом.

Министерство здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Алексей Цой.

Вопрос вынесли на заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ в РК. Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ, при этом:

лица, получившие вакцинацию векторными вакцинами ("Спутник V") пройдут ревакцинацию через девять месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);
лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами пройдут ревакцинацию через шесть месяцев векторной ("Спутник") или м-РНК-вакциной (Pfizer);
лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) – через шесть месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной ("Спутник") вакциной;
лица переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации – через три месяца после выздоровления.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что ревакцинироваться тем же препаратом не запрещается, но рекомендована перекрёстная иммунизация вакцинами с разными методиками производства, из списка допущенных в республике.

Ревакцинацию планируют начать с III декады ноября 2021 года. Контингент для ревакцинации:

группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур);
лица старше 60 лет;
лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.

Для ревакцинации будет использована одна доза вакцины.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Nezhniy (Посетители) Сегодня, 18:39
Самое время поднять уровень положительных, закрыть все к чертям собачьим на Новый год и обвинить во всем непривитых.
Чето Газиза давно не видно.
Давай, вылазь уже.
 
 

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