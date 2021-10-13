Минздрав представил алгоритм ревакцинации в Казахстане

Министерство здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Алексей Цой.
Вопрос вынесли на заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ в РК. Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ, при этом:
лица, получившие вакцинацию векторными вакцинами ("Спутник V") пройдут ревакцинацию через девять месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer); лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами пройдут ревакцинацию через шесть месяцев векторной ("Спутник") или м-РНК-вакциной (Pfizer); лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) – через шесть месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной ("Спутник") вакциной; лица переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации – через три месяца после выздоровления.
В пресс-службе Минздрава уточнили, что ревакцинироваться тем же препаратом не запрещается, но рекомендована перекрёстная иммунизация вакцинами с разными методиками производства, из списка допущенных в республике.
Ревакцинацию планируют начать с III декады ноября 2021 года. Контингент для ревакцинации:
группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.
Для ревакцинации будет использована одна доза вакцины.
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