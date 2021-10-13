Токаев: Урожайность пшеницы может снизиться почти на 40 процентов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что урожайность пшеницы в Казахстане может снизиться из-за изменения климата, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Токаев отметил, что скорость потепления в Центральной Азии вызывает обеспокоенность и требует срочных действий. По словам Президента, это особенно актуально в части сохранения водной и продовольственной обеспеченности и безопасности.
"Казахстан входит в десятку крупнейших производителей пшеницы и экспортирует до 7 миллионов тонн пшеницы в год. Однако при реализации негативного сценария к 2030 году урожайность пшеницы может снизиться почти на 40 процентов", - сказал Токаев на международной конференции на тему углеродной нейтральности Казахстана.
Президент привел данные Программы развития ООН, в которых говорится, что в условиях ожидаемого климата 2030 года урожайность пшеницы в среднем по семи исследуемым областям - Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской - составит 63-87 процентов от ее современного уровня.
"Учитывая, что Казахстан является единственной страной-экспортером, это неизбежно создаст угрозу продовольственной безопасности всего региона. Это простой практический пример того, что борьба с изменением климата - это наше общее и крайне важное дело", - добавил Глава государства.
При этом он отметил, что точка невозврата еще не пройдена, действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата и его стабилизацию.
"Казахстан признает наличие общей ответственности в достижении глобальной температурной цели Парижского соглашения. Несмотря на значительную зависимость от природных ископаемых, которые являются источником энергии, занятости и фискальных доходов, Казахстан в числе первых стран объявил о достижении углеродной нейтральности к середине этого века", - подчеркнул Токаев.
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