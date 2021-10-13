«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Октября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.22 KZT
  • €1 = 491.47 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев: Урожайность пшеницы может снизиться почти на 40 процентов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Токаев: Урожайность пшеницы может снизиться почти на 40 процентов
Иллюстративное фото
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что урожайность пшеницы в Казахстане может снизиться из-за изменения климата, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Токаев отметил, что скорость потепления в Центральной Азии вызывает обеспокоенность и требует срочных действий. По словам Президента, это особенно актуально в части сохранения водной и продовольственной обеспеченности и безопасности.

"Казахстан входит в десятку крупнейших производителей пшеницы и экспортирует до 7 миллионов тонн пшеницы в год. Однако при реализации негативного сценария к 2030 году урожайность пшеницы может снизиться почти на 40 процентов", - сказал Токаев на международной конференции на тему углеродной нейтральности Казахстана.

Президент привел данные Программы развития ООН, в которых говорится, что в условиях ожидаемого климата 2030 года урожайность пшеницы в среднем по семи исследуемым областям - Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской - составит 63-87 процентов от ее современного уровня.

"Учитывая, что Казахстан является единственной страной-экспортером, это неизбежно создаст угрозу продовольственной безопасности всего региона. Это простой практический пример того, что борьба с изменением климата - это наше общее и крайне важное дело", - добавил Глава государства.

При этом он отметил, что точка невозврата еще не пройдена, действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата и его стабилизацию.

"Казахстан признает наличие общей ответственности в достижении глобальной температурной цели Парижского соглашения. Несмотря на значительную зависимость от природных ископаемых, которые являются источником энергии, занятости и фискальных доходов, Казахстан в числе первых стран объявил о достижении углеродной нейтральности к середине этого века", - подчеркнул Токаев.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика