Суточные показатели заражаемости коронавирусом обновили в Казахстане

За сутки (13 октября) в Казахстане зарегистрировали 1 985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (сутками ранее показатель составил 1707 заболевших), передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 910 832 случая, из них:



в Нур-Султане – 270,

в Алматы – 350,

в Шымкенте – 81,

в Акмолинской области – 120,

в Актюбинской области – 78,

в Алматинской области – 142,

в Атырауской области – 51,

в ВКО – 135,

в Жамбылской области – 35,

в ЗКО – 66,

в Карагандинской области – 163,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 154,

в СКО – 149,

в Туркестанской области – 45.⠀



Еще 1 895 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане - 61,

в Алматы - 419,

в Шымкенте - 126,

в Акмолинской области - 45,

в Актюбинской области - 153,

в Алматинской области - 155,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 196,

в Жамбылской области - 16,

в ЗКО - 81,

в Карагандинской области - 178,

в Костанайской области - 126,

в Кызылординской области – 37,

в Мангистауской области - 24,

в Павлодарской области - 93,

в СКО - 94,

в Туркестанской области - 81.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 852 744 человека.

