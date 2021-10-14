Суточные показатели заражаемости коронавирусом обновили в Казахстане

За сутки (13 октября) в Казахстане зарегистрировали 1 985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (сутками ранее показатель составил 1707 заболевших), передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 910 832 случая, из них:
в Нур-Султане – 270, в Алматы – 350, в Шымкенте – 81, в Акмолинской области – 120, в Актюбинской области – 78, в Алматинской области – 142, в Атырауской области – 51, в ВКО – 135, в Жамбылской области – 35, в ЗКО – 66, в Карагандинской области – 163, в Костанайской области – 97, в Кызылординской области – 42, в Мангистауской области – 7, в Павлодарской области – 154, в СКО – 149, в Туркестанской области – 45.⠀
Еще 1 895 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане - 61, в Алматы - 419, в Шымкенте - 126, в Акмолинской области - 45, в Актюбинской области - 153, в Алматинской области - 155, в Атырауской области - 10, в ВКО - 196, в Жамбылской области - 16, в ЗКО - 81, в Карагандинской области - 178, в Костанайской области - 126, в Кызылординской области – 37, в Мангистауской области - 24, в Павлодарской области - 93, в СКО - 94, в Туркестанской области - 81.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 852 744 человека.
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