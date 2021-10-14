Мужчина в Норвегии стрелял в людей из лука: погибли пять человек

НУР-СУЛТАН, 14 окт — Sputnik. По меньшей мере пять человек погибли и двое пострадали в результате нападения злоумышленника с луком в норвежском Конгсберге, заявил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.



"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть пять убитых и двое раненых", - сказал Аас на пресс-конференции, передает РИА Новости.



Ранее премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что полиция контролирует ситуацию в норвежском Конгсберге после нападения.



В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил и убил несколько человек. Полиция исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку.