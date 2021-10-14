Просроченные лекарства и завышенные цены - сенатор заявил о нарушениях Минздрава

Сенатор Андрей Лукин заявил о многомиллиардных нарушениях, допущенных в сфере закупки лекарств в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам депутата, деятельность ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, а также Министерства здравоохранения вызывает вопросы у граждан.



"Министерством, по данным контролирующих органов, расходы на лекарственные средства и медицинские изделия планировались на основании бюджетной заявки, в которой отсутствовали либо завышались количественные показатели по пациентам. В 2020 году на 39 нозологий неэффективно израсходовано 65,9 миллиарда тенге. Эти нарушения допущены на фоне недофинансирования по шести нозологиям в размере 26 миллиардов тенге. На складах хранения ТОО "СК-Фармация" содержатся препараты, закупленные в 2019-2020 годах на 159 миллионов тенге, которые подлежат уничтожению из-за истечения срока годности", - сообщил Лукин на заседании Сената.



При этом, по его словам, министерством на основании расчетов национального центра, а также вопреки статье 76 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" завышались предельные цены на препараты. В результате, как сообщил сенатор, лекарства закуплены на 1,5 миллиарда тенге дороже их стоимости.



"Эта ситуация позволяет участникам рынка поставлять лекарственные средства и медицинские изделия по завышенной стоимости, вступая в сговор между собой. Например, уполномоченным органом при проверке в ТОО "СК-Фармация" законности процедур госзакупок вакцин на 9 миллиардов тенге установлены признаки запрещенного статьей 169 Предпринимательского кодекса картеля между участвовавшими в аукционе поставщиками. С нарушениями приобретено 16 препаратов стоимостью 14,4 миллиарда тенге, не имеющих доказанную клиническую эффективность. Приказом министра здравоохранения в список Единых дистрибьюторов на 2020 год внесены изменения и дополнения по 48 наименованиям лекарственных средств, цены которых завышены на 1,8 миллиарда тенге", - добавил Андрей Лукин.



Депутат обратился с просьбой в Министерство здравоохранения проинформировать:



- о возможности разработки совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции изменений и дополнений в Правила № 1729, направленные на исключение рисков заключения антиконкурентных соглашений между поставщиками лекарственных средств и медицинских изделий, и фармацевтических услуг;

- об обеспечении актуализации и достоверности сведений о пациентах в информационных системах для их надлежащего учета;

- о внесении в Правила ввоза лекарственных средств и медицинских изделий дополнения, предусмотрев необходимость обоснования ввоза конкретного препарата для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайной ситуации;

- о необходимости разработки и утверждения единых для всех медицинских организаций правил определения потребностей в лекарственных средствах и медицинских изделиях при подготовке бюджетной заявки министерства, предусматривающих пошаговый алгоритм действий и зону ответственности должностных лиц на всех этапах ее формирования.



