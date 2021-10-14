Новые взрывы близ Тараза объяснили в Минобороны

Жители близлежащих к Таразу поселков заявили, что услышали новые взрывы утром 14 октября. Ситуацию объяснили в Министерстве обороны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Минобороны заявили, что заблаговременно оповестили акиматы и население о проведении подрывных работ.
"Силами инженерно-саперных подразделений Министерства обороны, в Байзакском районе Жамбылской области, начаты контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов. Работы будут проводиться до 13 ноября ежедневно с понедельника по пятницу. Для этого определен участок на удалении более 12 километров, от воинской части и населенных пунктов, в безлюдной горной местности", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что группа специалистов детально изучила выбранный участок местности на предмет обеспечения безопасности местного населения и личного состава инженерно-саперных подразделений.
"Силами военной полиции с привлечением сотрудников Департамента внутренних дел Жамбылской области территория вокруг места подрыва оцеплена. Подрывы будут сопровождаться звуковым эффектом. Опасности для населения проводимые работы не представляют", - уточнили в Минобороны.
26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошла серия взрывов неустановленных предметов. Всего было порядка 10 взрывов. Погибли 17 человек, большинство - спасатели МЧС. За медицинской помощью в больницы обратились 98 человек.
Министр по ЧС Юрий Ильин заявил, что во время ЧП военные подтвердили, что на складе хранятся тротиловые шашки и угрозы нет. Сотрудник 8-й пожарной бригады Байзакского района Асыл Мухамбетжанов, работавший на месте происшествия 26 августа, рассказал, что изначально прибывших пожарных заверили, что взрывов не будет. В ответ на заявление спасателей в Министерстве обороны пояснили, что "боеприпасы не должны были взорваться".
После этих событий в пресс-службе министерства сообщили, что глава ведомства готов подать в отставку. 31 августа, Президент Токаев принял отставку Нурлана Ермекбаева. Новым министром обороны стал Мурат Бектанов, который с апреля 2019 года являлся первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил.
10 октября около 07.20 утра местные жители вновь заявили о взрывах. Как объяснили в Минобороны, на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета.
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