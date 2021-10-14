Женщина отобрала сотовый телефон у двухлетней малышки в Нур-Султане, передает Polisia.kz.В полицию обратилась жительница столицы и сообщила, что неизвестная женщина из рук ее двухлетней дочери отобрала телефон Samsung А-21.Установлено, что заявительница работает администратором в гостинице и в это время находилась на рабочем месте с малолетним ребенком. Женщина дала дочери свой смартфон и поднялась на второй этаж. Момент ограбления попал в объектив камеры видеонаблюдения.На кадрах видно, как ребенок поднимается по лестнице и встречает спускающуюся женщину. Увидев в руках девочки телефон, подозреваемая отбирает его и уходит.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна бывшая клиентка гостиницы. В считанные часы женщина была задержана и доставлена в полицию. Ею оказалась ранее судимая 34-летняя жительница города.В настоящее время подозреваемая дала признательные показания. Похищенный телефон изъят и возвращен владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”. Проводится расследование.