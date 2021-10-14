«Без голоса, без тембра»: российский публицист жестко высказался о Димаше Кудайбергене

Российский публицист, блогер и герой мемов Евгений Понасенков резко высказался об успехе казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает Azattyq Rýhy.Его спросили, слышал ли он о молодом певце.«Понимаете, о фастфуде сложно не слышать, потому что вы едете по городу и везде рекламы фастфуда. Любое, что разрекламируют – вы будете об этом слышать и быстро очень забудете. Раз в пять-десять лет появляется на Черкизовском рынке псевдоэстрады фальцетист, которого пиарят нечистоплотные продюсеры. Фальцетист без голоса, без тембра, потому что есть голос, есть тембр, а есть фальцет. Фальцет – это прием, и он хорош, когда есть основное блюдо. Фальцет – это гарнир к основному блюду. Если основного блюда нет – то есть голоса, тембра, то до свидания. Значит фальцетом могут петь абсолютно все учащиеся Гнесинки, консерватории, я любого из вас могу научить этому фальцету. Это эпоха микрофонная. Вас обманывают, когда булки такие, ее сожмешь, а там булки нету», – сказал Евгений Понасенков.Он также усомнился в искренности певца.«Что касается этого раскрученного и несчастного инфузории в туфельке, то прыжки на колени, истерика на коленях – это не говорит о том, что человек понимает, что такое любовь. Это говорит о том, что он никогда не испытывал ничего связанного с любовью», - добавил публицист.Евгений Понасенков в своей биографии указывает, что является певцом (драматический тенор). Он предложил провести батл без микрофонов.«Давайте мы сделаем очень просто. Сложно технически, потому что на это продюсеры никогда не пойдут, иначе они опозорятся и станут нищими. Давайте я с этим фальцетистом сравнюсь голосами, мы просто встанем и без микрофона, любой зал без микрофона. Я и он, и споем любые совершенно песни. Вообще любые. И вы сравните, что такое голос и что такое фуфло, простите», - отметил он.Он уверен, что о Димаше быстро забудут.«Поэтому отнимите у инфузории в туфельке микрофон и не будет ничего. Это как фастфуд. Вы можете обижаться, вы можете неправильно понимать, но это так и есть. И более того, вы обо всей этой швали забудете даже не через несколько лет, а месяцев», - считает российский публицист.Примечательно, что видеоинтервью впервые было опубликовано около года назад. Стоит заметить, что прогнозы Понасенкова не сбылись и Димаш Кудайберген по сей день пользуется широкой популярностью.