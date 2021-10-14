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Живущих не по средствам чиновников будут проверять в Казахстане

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Живущих не по средствам чиновников будут проверять в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане планируют проводить проверки в отношении чиновников, чьи расходы превышают доходы. Об этом сообщил глава Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В этом году по поручению Президента разрабатывается концепция развития антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. В ней одной из революционных новелл является введение ответственности за необоснованное обогащение. Законопроект мы внесли в Парламент. Превышение расходов над доходами - это уже сигнал для начала финансовой проверки или расследования", - сообщил Ахметжанов на брифинге агентства.

Он уточнил, что подписанное в 2018 году Казахстаном международное соглашение об обмене информацией о счетах позволит выявлять активы за рубежом.

"Следующий шаг - возврат этих активов. В этом году нам поможет присоединение к европейским конвенциям, которое станет эффективной основой для борьбы с выводом теневых доходов коррупционеров на зарубежные счета. Такие меры лишат смысла приходить на госслужбу с целью обогащения", - заверил Ахметжанов.

Он заметил, что ответственность за коррупцию в Казахстане максимально ужесточена.

"Усилены санкции за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей. Санкции за взяточничество достигают 15 лет лишения свободы. Больше дают на сегодня в Казахстане только убийцам и педофилам. Осужденным за коррупцию пожизненно запрещается работать на госслужбе. Исключена возможность условно-досрочного освобождения для лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления", - заявил глава агентства.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • kolu411
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:47
Ворон ,ворону глаз не выклюет...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • kolu411
 alixah (Посетители) Сегодня, 19:46
Только проснулись, они 30лет уже крадут
 
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  • kolu411
 Nezhniy (Посетители) Сегодня, 19:38
Свежо предание да верится с трудом
 
 

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