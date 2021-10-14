В США ребенок застрелил мать во время видеозвонка

В США ребенок застрелил мать во время разговора с коллегой по видеосвязи в Zoom, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.



Инцидент произошел в штате Флорида.



Мальчик нашел пистолет своего отца в рюкзаке. Свидетель трагедии рассказал, что увидел ребенка на заднем плане в ходе звонка. Впоследствии он услышал громкий шум, мать несовершеннолетнего Шамая Линн упала и больше не вставала, - сообщает Breaking 911.



По данным полиции, женщина получила смертельное ранение в голову. Приехавшие врачи скорой помощи не смогли ее спасти.



Как уточняется, 22-летнему отцу ребенка Вондре Эйвери предъявили обвинение за небезопасное хранение огнестрельного оружия.