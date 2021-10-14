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Тетрадь за 1,5 млн тенге планировали купить в сельском акимате

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:48
Тетрадь за 1,5 млн тенге планировали купить в сельском акимате
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 14 окт — Sputnik. Тетрадь за полтора миллиона тенге планировали приобрести чиновники в Кызылординской области. Такой лот опубликовал на сайте госзакупок аппарат акима поселка Жанакорган.

Необоснованное завышение цены выявили и пресекли сотрудники Антикоррупционного ведомства, сообщает "Хабар 24". Это не первый случай в регионе.

С начала года в области выявили более 70 подобных фактов, благодаря чему удалось сэкономить свыше 3 млрд тенге. Особенно тщательно ведомством проверяются сделки в сфере строительства. К примеру, акимат Кызылорды под видом замены тепловых сетей оценил стоимость небольших запчастей в 147 млн тенге. А в Аральском районе на прокладку магистрального водопровода и возведение нежилого объекта вдоль трассы запрошено около полумиллиарда тенге. Подозрительные проекты отправили на пересчет.

Специалисты Антикоррупционной службы отметили, что большинство правонарушений выявили благодаря бдительности простых граждан.

"Нужно отметить, что в течение текущего периода были изобличены 38 коррупционеров. Один из них – республиканского уровня, 8 – руководители областного уровня, 6 – руководители районного и городского уровней. В том числе и сотрудники правоохранительных органов, специальных органов. Было выявлено 5 системных фактов коррупции. В основном эти вопросы были изобличены в местных государственных органах, квазигосударственном секторе и в сфере госзакупок. Большое внимание мы уделяем на сегодняшний день субсидированию в сфере сельского хозяйства, вопросам здравоохранения", - пояснил руководитель областного департамента по противодействию коррупции Канат Кожахметов.


Источник: sputniknews.kz
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