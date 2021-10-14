Тетрадь за 1,5 млн тенге планировали купить в сельском акимате

НУР-СУЛТАН, 14 окт — Sputnik. Тетрадь за полтора миллиона тенге планировали приобрести чиновники в Кызылординской области. Такой лот опубликовал на сайте госзакупок аппарат акима поселка Жанакорган.
Необоснованное завышение цены выявили и пресекли сотрудники Антикоррупционного ведомства, сообщает "Хабар 24". Это не первый случай в регионе.
С начала года в области выявили более 70 подобных фактов, благодаря чему удалось сэкономить свыше 3 млрд тенге. Особенно тщательно ведомством проверяются сделки в сфере строительства. К примеру, акимат Кызылорды под видом замены тепловых сетей оценил стоимость небольших запчастей в 147 млн тенге. А в Аральском районе на прокладку магистрального водопровода и возведение нежилого объекта вдоль трассы запрошено около полумиллиарда тенге. Подозрительные проекты отправили на пересчет.
Специалисты Антикоррупционной службы отметили, что большинство правонарушений выявили благодаря бдительности простых граждан.
"Нужно отметить, что в течение текущего периода были изобличены 38 коррупционеров. Один из них – республиканского уровня, 8 – руководители областного уровня, 6 – руководители районного и городского уровней. В том числе и сотрудники правоохранительных органов, специальных органов. Было выявлено 5 системных фактов коррупции. В основном эти вопросы были изобличены в местных государственных органах, квазигосударственном секторе и в сфере госзакупок. Большое внимание мы уделяем на сегодняшний день субсидированию в сфере сельского хозяйства, вопросам здравоохранения", - пояснил руководитель областного департамента по противодействию коррупции Канат Кожахметов.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.