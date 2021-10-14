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"Бухают, курят". Известный боец резко раскритиковал сборную Казахстана по футболу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:43
"Бухают, курят". Известный боец резко раскритиковал сборную Казахстана по футболу
© instagram/asu_zulfikar57
Известный казахстанский боец ММА Асу Алмабаев резко высказался после очередного поражения сборной Казахстана по футболу, сообщает Tengrinews.kz.

Напомним, накануне сборная Казахстана в Нур-Султане проиграла Финляндии со счетом 0:2 в матче отборочного раунда чемпионата мира - 2022. Таким образом, наша команда не добивалась побед уже 14 матчей подряд.

После проигрыша футболистов в Instagram-паблике ztb_video появилось видео, которое записал участник группы "Ирина Кайратовна" Алдияр Жапарханов. "Мы никогда не попадем на чемпионат мира и Европы. Наш уровень - это Люксембург, Лихтенштейн, Сан-Марино..." - сказал он.



В комментариях под видео Асу Алмабаев посетовал на лень футболистов и призвал развивать в стране смешанные единоборства.

"ММА надо развивать, братья. Конечно, ЗП у них немерено. Бухают, курят. Кто будет бегать и играть. Мы здесь на маршрутке торчим до сих пор, чтобы доехать до зала, хотя у нас есть результат", - написал Алмабаев.

"Бухают, курят". Известный боец резко раскритиковал сборную Казахстана по футболу


Асу Алмабаев - мастер спорта международного класса по джиу-джитсу и чемпион Казахстана в этом виде спорта. Рекорд в смешанных единоборствах - 11:1. Родился в селе Жанаталап Сарысуского района Жамбылской области.


Источник: Tengrinews.kz
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