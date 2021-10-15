Почти две тысячи заражений коронавирусом выявили за прошедшие сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (14 октября) в Казахстане зарегистрировано 1 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. ⠀ Всего в стране подтверждено 912 799 случаев, из них за сутки:
в городе Нур-Султане – 248, в городе Алматы – 333, в городе Шымкенте – 71, в Акмолинской области – 123, в Актюбинской области – 99, в Алматинской области – 189, в Атырауской области – 46, в ВКО – 116, в Жамбылской области – 30, в ЗКО – 57, в Карагандинской области – 155, в Костанайской области – 96, в Кызылординской области – 29, в Мангистауской области – 7, в Павлодарской области – 168, в СКО – 157, в Туркестанской области – 43.
В то же время в республике 2 232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султане - 67, в городе Алматы - 380, в городе Шымкенте - 111, в Акмолинской области - 50, в Актюбинской области - 213, в Алматинской области - 133, в Атырауской области - 95, в ВКО - 202, в Жамбылской области - 250, в ЗКО - 109, в Карагандинской области - 164, в Костанайской области - 146, в Кызылординской области – 43, в Мангистауской области - 4, в Павлодарской области - 68, в СКО - 153, в Туркестанской области - 44.
Всего в стране выздоровело 854 976 человек от COVID-19.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.