Почти две тысячи заражений коронавирусом выявили за прошедшие сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (14 октября) в Казахстане зарегистрировано 1 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 912 799 случаев, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 248,

в городе Алматы – 333,

в городе Шымкенте – 71,

в Акмолинской области – 123,

в Актюбинской области – 99,

в Алматинской области – 189,

в Атырауской области – 46,

в ВКО – 116,

в Жамбылской области – 30,

в ЗКО – 57,

в Карагандинской области – 155,

в Костанайской области – 96,

в Кызылординской области – 29,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 168,

в СКО – 157,

в Туркестанской области – 43.



В то же время в республике 2 232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:



в городе Нур-Султане - 67,

в городе Алматы - 380,

в городе Шымкенте - 111,

в Акмолинской области - 50,

в Актюбинской области - 213,

в Алматинской области - 133,

в Атырауской области - 95,

в ВКО - 202,

в Жамбылской области - 250,

в ЗКО - 109,

в Карагандинской области - 164,

в Костанайской области - 146,

в Кызылординской области – 43,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 68,

в СКО - 153,

в Туркестанской области - 44.



Всего в стране выздоровело 854 976 человек от COVID-19.

