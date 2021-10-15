В СКО подросток нашел и принес домой боевую гранату

В Северо-Казахстанской области 17-летний подросток нашел на пустыре гранату и принес ее домой к тете. Из-за снаряда пришлось эвакуировать жителей соседних домов, передает Polisia.kz.



Заржавевшую гранату подросток обнаружил в селе Соколовское и принес к дому своей тети. Она обратилась в полицию. Стражи правопорядка эвакуировали жителей трех ближайших домов.



«Взрывотехники поместили потенциально опасный предмет в специальный контейнер. Предположительно, он является гранатой РГД с запалом УЗРГМ, — сообщили в Департаменте полиции СКО.



Гранату полицейские направили на экспертизу, после чего ее уничтожат в специальных условиях.



Стражи порядка напомнили, что при обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства, нельзя к ним прикасаться и тем более куда-то их перемещать. Безопаснее будет вызвать полицейских.