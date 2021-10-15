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"Уже на ишаке ездить нельзя" - видео с полицейскими рассмешило Казнет

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 12:34
"Уже на ишаке ездить нельзя" - видео с полицейскими рассмешило Казнет
Кадр из видео
В соцсетях распространяют видео, в котором двое полицейских остановили повозку с ишаками, передает zakon.kz.

Вот уже на ишаке тоже ездить нельзя, - говорит мужской голос за кадром.

Ролик позабавил пользователей соцсети.

"Лишение прав?"

"Штрафстоянка?"

"Шум от выхлопа",

"Техосмотр не прошел или страховка кончилась",

"Ну, конечно, без документов, без госномеров, фары не горят и т.д." - написали они, сопроводив комментарии смеющимися смайликами.



Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.

- В отношении хозяина повозки сотрудниками полиции Управления полиции Тараза составлены административные протоколы по ст. 408 КоАП РК - нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных и по ст. 449 КоАП РК - приставание в общественных местах, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, - рассказала пресс-служба ДП Жамбылской области.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Nezhniy
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:01
Глядя на наших водителей создаётся устойчивое впечатление, что, как минимум, половина из них не различает езду на авто по городу и езду на ишаке по степи. Могут остановиться где угодно, не пользуются поворотниками, лезут из ряда в ряд на перекрёстках, гоняют по встерчным полосам не взирая на встречный поток, закрыть проезд и прочее "независимое" поведение свободного наездника.... )))))))
 
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  • Космос
  • Nezhniy
 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:47
А что тут смешного? Комментаторы видео недалёкие люди, ибо гужевой транспорт равноправный участник дорожного движения и на него точно также распространяются требования ПДД
 
 

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