"Уже на ишаке ездить нельзя" - видео с полицейскими рассмешило Казнет

В соцсетях распространяют видео, в котором двое полицейских остановили повозку с ишаками, передает zakon.kz.Вот уже на ишаке тоже ездить нельзя, - говорит мужской голос за кадром.Ролик позабавил пользователей соцсети."Лишение прав?""Штрафстоянка?""Шум от выхлопа","Техосмотр не прошел или страховка кончилась","Ну, конечно, без документов, без госномеров, фары не горят и т.д." - написали они, сопроводив комментарии смеющимися смайликами.Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.- В отношении хозяина повозки сотрудниками полиции Управления полиции Тараза составлены административные протоколы по ст. 408 КоАП РК - нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных и по ст. 449 КоАП РК - приставание в общественных местах, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, - рассказала пресс-служба ДП Жамбылской области.