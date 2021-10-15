«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.77 KZT
  • €1 = 494.28 KZT
  • 1 RUB = 5.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержание похитивших из авто 2 миллиона попало на видео в Атырау

Просмотров:369 Опубликовано: Сегодня, 15:31
Задержание похитивших из авто 2 миллиона попало на видео в Атырау
Кадр из видео
В Атырау на видео попало задержание троих мужчин, которые похитили два миллиона тенге, разбив стекло автомобиля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

12 октября в 13.31 оператору "102" Управления полиции города Атырау позвонил 35-летний житель города и сообщил, что в промежуток с 12.50 до 13.25 неизвестный разбил окно автомобиля Kia Sportage и похитил денежные средства в размере двух миллионов тенге.

При проведении оперативно-разыскных работ посредством камер видеонаблюдения, расположенных на территории города, стражи порядка заметили, что за машиной потерпевшего следовал ВАЗ-2114. Однако в связи с выездом данного авто с территории города районам была незамедлительно передана ориентировка.

Подозрительный автомобиль был остановлен в 132 километрах от села Жарсуат Индерского района. При обыске автомашины ВАЗ, водителя и двух пассажиров было изъято в качестве вещественного доказательства два миллиона тенге, которые были упакованы в пакет.

Полицейские установили, что мужчины 40, 44 и 47 лет являются жителями Уральска, Актобе и Шымкента. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 188 УК РК "Кража". Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время устанавливается причастность указанных граждан к другим преступлениям.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 17:33
Почему-то мне кажется, что наши полицаи, даже пальцем бы не пошевелили...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика