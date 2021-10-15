Задержание похитивших из авто 2 миллиона попало на видео в Атырау

В Атырау на видео попало задержание троих мужчин, которые похитили два миллиона тенге, разбив стекло автомобиля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.12 октября в 13.31 оператору "102" Управления полиции города Атырау позвонил 35-летний житель города и сообщил, что в промежуток с 12.50 до 13.25 неизвестный разбил окно автомобиля Kia Sportage и похитил денежные средства в размере двух миллионов тенге.При проведении оперативно-разыскных работ посредством камер видеонаблюдения, расположенных на территории города, стражи порядка заметили, что за машиной потерпевшего следовал ВАЗ-2114. Однако в связи с выездом данного авто с территории города районам была незамедлительно передана ориентировка.Подозрительный автомобиль был остановлен в 132 километрах от села Жарсуат Индерского района. При обыске автомашины ВАЗ, водителя и двух пассажиров было изъято в качестве вещественного доказательства два миллиона тенге, которые были упакованы в пакет.Полицейские установили, что мужчины 40, 44 и 47 лет являются жителями Уральска, Актобе и Шымкента. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 188 УК РК "Кража". Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время устанавливается причастность указанных граждан к другим преступлениям.