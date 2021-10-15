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Террористы стремятся проникнуть в СНГ под видом беженцев - Путин

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Террористы стремятся проникнуть в СНГ под видом беженцев - Путин
Фото ©РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил опасения, что под видом беженцев на территорию стран СНГ хотят проникнуть террористы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Отчетливо видна концентрация вблизи границ содружества экстремистских и террористических группировок. По нашим данным количество только игиловцев (ИГИЛ - запрещенная в Казахстане террористическая организация. - Прим.) на севере Афганистана насчитывается порядка 2000 человек. Их лидеры вынашивают планы по распространению своего влияния на центрально-азиатские государства, на российские регионы. Делают ставки на разжигание этно-конфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию содружества, в том числе и под видом беженцев", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

По его словам, сформированное талибами (запрещенная в Казахстане организация. - Прим.) переходное правительство не отражает к сожалению всей палитры афганского общества.

"Вместе с тем объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления. И мы вместе в рамках СНГ будем отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами", - уточнил российский лидер.

Также Путин поддержал позицию Президента Казахстана Токаева.

"Президент Казахстана выступал и я с ним согласен, не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя", - добавил он.

Ранее Токаев высказался о помощи Афганистану. "Какими бы ни были наши политические взгляды и личные убеждения, мы не должны оставлять Афганистан наедине с беспрецедентными трудностями", - заявил Президент.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Nezhniy (Посетители) Сегодня, 16:15
какой умный и дальновидный стратег
 
 

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