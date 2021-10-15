Алексей Цой подробно рассказал о ревакцинации казахстанцев

Выработаны подходы к ревакцинации казахстанцев, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.
Министерством совместно с Консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработаны подходы к ревакцинации населения, - сообщил глава Минздрава на брифинге в СЦК.
Так, по его словам, учитывая международный опыт, рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ.
При этом: лица, получившие вакцинацию векторными вакцинами, - ревакцинация через девять месяцев инактивированной вакциной; лица, получившие вакцинацию инактивированными вакцинами, - ревакцинация через шесть месяцев векторной вакциной; лица, получившие м-РНК-вакциной, - ревакцинация через шесть месяцев инактивированной или векторной вакциной. Также возможна ревакцинация идентичными вакцинами, - объяснил министр.
Он добавил, что проводить ревакцинацию идентичными прививками можно, но с небольшой разницей.
Это будет, скорее всего, не компонент "Спутник V", потому что это разнородные вакцины. У нас в правилах предусматривается, что это будут вакцины, идентичные по 1 и 2 дозе. То есть на выходе уже есть "Спутник Лайт", которого у нас тоже уже освоено производство. Я думаю, что тоже в ближайшее время появится. Это, по сути дела, первый компонент "Спутник V", - отметил Цой.
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