За зарубежные вакцины придется платить - Цой

Зарубежные вакцины будут платными для казахстанцев, бесплатными останутся только производимые внутри страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.



Раз в Казахстане мы можем независимо от других стран выпускать собственную вакцину, которая имеет доказанную клиническую эффективность, мы эту вакцину будем закупать в рамках бесплатного гарантированного объема медпомощи, - сказал Цой на брифинге в СЦК.



По его словам, остальные вакцины также допущены к коммерческому обращению на рынке.



Сейчас мы агитируем компании, чтобы они заходили на рынок и могли поставлять в Казахстан и предлагать свои услуги, - заключил он.