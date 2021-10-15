Почему вас клонит в сон после еды и как бороться с пищевой комой

После плотного обеда или вкусного ужина так и хочется закрыть глаза и хотя бы немного поспать. Врачи не видят в этом проблемы. Но послеобеденный сон позволить себе могут далеко не все. Lifehacker.ru разбирался, почему человек хочет спать после еды и как с этим бороться.



Желание вздремнуть после приема пищи ученые называют пищевой комой, или постпрандиальной сонливостью. Это состояние абсолютно нормально. Пища меняет уровень гормонов в организме человека, от чего вы чувствуете сонливость и даже усталость. Этого состояния можно избежать, если контролировать время приема пищи и рацион.



От каких продуктов хочется спать?



Продукты с большим содержанием белков и углеводов – лучшее снотворное. Белковая еда провоцируют активную выработку триптофана, а углеводы помогают ему лучше усваиваться. Триптофан начинает вырабатывать серотонин — гормон счастья. Из серотонина уже вырабатывается мелатонин, отвечающий за сон. Например, вы выпили кофе и поели сыр – уровень мелатонина в организме повысился и как следствие вы захотели спать. Если не хотите быть вялым и сонливым после обеда, не стоит налегать на продукты, богатые триптофаном:



сыр, творог, молоко, йогурты,

морская рыба, куриное и индюшиное мясо, куриные яйца,

орехи (особенно арахис), кунжут, семечки тыквенные и подсолнечника,

соевые бобы, продукты из сои (спаржа, соевое мясо),

бобовые, шпинат.



Источники углеводов (они могут выступать в качестве гарнира или десерта):



рис, макароны,

белый хлеб, крекеры,

торты, пирожные,

сладкие напитки.



Если вы съедите много или просто плотно пообедаете, вы также захотите спать. После таких приемов пищи в организме резко повышается уровень глюкозы, подавляющий активность орексина, который контролирует энергетический баланс в организме и отвечает за нашу бодрость.



Время приема пищи



Согласно нашим внутренним биологическим часам, максимальное расслабление и связанную с ним сонливость человек испытывает дважды в сутки: примерно в 14:00 и 02:00. Если обедаете примерно в два часа, то на естественное желание спать также повлияет и вырабатывающийся из-за приема пищи мелатонин.



Советы, которые помогут избежать вялости и сонливости после приема пищи



Кофе и энергетики, которыми вы запьете свой обед, по-настоящему не помогут вам. Вы испытаете лишь краткосрочное возбуждение, после которого захотите спать еще больше.



1. Частые приемы небольшого количества еды. Это поможет не переедать и сохранит нормальный уровень глюкозы в организме.

2. В обеденное время не есть продукты, богатые триптофаном и углеводами.

3. Пить воду. Недостаток жидкости в организме также проявляется в виде усталости.

4. Свежий воздух. Если у вас нет возможности выходить на небольшую прогулку в обед, то хотя бы регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. Это поможет чувствовать себя более бодрым.

5. Пейте кофе в умеренных количествах. Большое количество кофеина, принятого за раз, дает резкий всплеск энергичности, после которого хочется спать еще сильней. Лучше пить кофе в больших количествах в течение дня, если совсем не можете отказаться от напитка.

6. Высыпаться ночью. Что бы вы не делали в течение дня, чтобы взбодриться и не чувствовать сонливости, этого не избежать, если вы не высыпаетесь.



Если вы нормально спите, избегаете «сонных» продуктов, ведете достаточно активный образ жизни, но после еды вы все равно постоянно хотите спать, стоит обратиться к врачу. Постпрандиальная сонливость может выступать как сопроводительный симптом болезней: сахарного диабета, анемии, аллергии на какие-то продукты, целиакии (непереносимость глютена).



Некоторые врачи, наоборот, говорят о пользе послеобеденного сна. Стоит ли лишать себя сна, читайте здесь. Какие продукты нужно есть по вечерам, чтобы лучше высыпаться, рассказали диетологи.